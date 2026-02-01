Expreso
Impacto. La industria plastiquera local, entre los sector más afectados.
Impacto. La industria plastiquera local, entre los sector más afectados.Archivo / Expreso

Colombia y Ecuador arrancan hoy con un intercambio más caro de productos

Países prevén aplicar el arancel del 30% desde este domingo

Los camiones que cruzaron el puente de Rumichaca en las últimas horas del sábado fueron los últimos en hacerlo sin pagar el arancel del 30%. A medianoche de este domingo 1 de febrero, estaba previsto que Ecuador y Colombia activaran gravámenes recíprocos al intercambio de productos, iniciando así una crisis comercial bilateral en 15 años.

Hasta la tarde de ayer, no hubo pronunciamiento de ambos países sobre el tema, lo que deja entrever que    sectores como el textil, pesquero, agrícola y manufacturero despiertan hoy enfrentando una nueva realidad comercial, tras once días de escalada que comenzó con el anuncio del presidente Daniel Noboa desde Davos. Las cancilleres Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio dialogaron durante 35 minutos en el Foro Económico de Panamá, pero no lograron avances concretos para frenar la guerra arancelaria. Ecuador ya había oficializado mediante el Senae la resolución del arancel del 30% a productos colombianos, mientras Colombia confirmó que “se mantiene el 1 de febrero como la hora cero” para gravar más de 70 productos ecuatorianos.

Fuerte golpe a la producción

El impacto abarca productos esenciales de ambas economías. Colombia encarece el ingreso de productos ecuatorianos como frijol, aceite de palma, arroz, atún, camarón, mientras que Ecuador penaliza productos colombianos como cosméticos, plásticos, vehículos y maquinaria. La industria textil ecuatoriana, que depende de insumos colombianos como telas e hilados, proyecta encarecimientos entre 5% y 10% en ciertos productos, mientras insumos críticos subirían 15% o más, según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).

La guerra comercial se intensificó con medidas paralelas que golpean sectores estratégicos. Ecuador incrementó de $ 3 a $ 30 la tarifa por transportar crudo colombiano en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), mientras Colombia suspendió las exportaciones de energía eléctrica y prohibió por 30 días el ingreso terrestre de arroz ecuatoriano.

Los sectores más vulnerables incluyen el pesquero, que genera 300.000 empleos; el plástico, con 139.000 trabajadores; y el arroz, donde Colombia concentra el 99% de las exportaciones ecuatorianas.

Los intentos de mediación regional no prosperaron. La Comunidad Andina pidió suspender las medidas, pero fue rechazada por ambas partes. La canciller Villavicencio reconoció que “siguen siendo inexplicables los motivos” de la decisión ecuatoriana, aunque mantiene abierto el diálogo para “desescalar” la tensión.

