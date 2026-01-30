Crisis Ecuador – Colombia: ¿Quiénes serán los más afectados tras inicio de aranceles?

El 1 de febrero entrará en vigencia la tasa de seguridad y el arancel recíproco del 30 %

El domingo 1 de febrero de este 2026 entrará en vigencia la “tasa de seguridad” del 30 % a los productos colombianos que Ecuador impuso y a su vez, el arancel recíproco del 30 % que cargó Colombia a los productos ecuatorianos.

¿Quiénes serán los más afectados tras el inicio del arancel?

Los aranceles del 30 % encarecerán productos importados que formaban parte del comercio habitual entre ambos países, como alimentos básicos y bienes de consumo, por ejemplo, el arroz que le vende Ecuador a Colombia y el maquillaje que compra desde ese país.

Si bien hay un golpe para las empresas que comercializan entre ambos países, el impacto directo de la medida la recibirá el consumidor final, ya que a los productos se recargarán los costos adicionales por el arancel, según ha advertido el sector cosmético y de aseo doméstico de Colombia y Ecuador.

La competitividad y el empleo

De las empresas ecuatorianas que serán afectadas desde el inicio en están las agroindustriales y de manufacturas, que podrían ver caídas de ingresos y presiones sobre empleo si los mercados colombianos reducen demandas por los costos adicionales.

La Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, Higiene Doméstica y Absorbentes (Procosmético) alertaron que las medidas afectan un flujo comercial bilateral cercano a los $ 198,87 millones solo en 2025, además de comprometer el abastecimiento de materias primas e insumos esenciales para la industria.

El impacto en la energía

Como parte de las represalias por el conflicto comercial que inició Ecuador, el Gobierno colombiano suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, lo que afecta el abastecimiento eléctrico en el país, que históricamente ha dependido parcialmente de energía hidroeléctrica colombiana por contratos bilaterales.

