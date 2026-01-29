La venta forma parte de una estrategia global para optimizar el portafolio

Alicorp adquiere el negocio de Unilever en Ecuador y Colombia.

La multinacional Unilever, empresa que fabrica productos como Fab, Aromatel y Deja, ha firmado un acuerdo para vender su negocio de productos de cuidado del hogar en Ecuador y Colombia a la mayor empresa peruana de bienes de consumo masivo, Alicorp.

La compañía peruana informó al mercado, a través de un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que sus subsidiarias en ambos países suscribieron contratos de compraventa para adquirir el 100% de los activos del negocio de home care de Unilever Andina.

Los representantes de Unilever en Ecuador han explicado que esta venta forma parte de su estrategia global para optimizar su portafolio, centrándose en categorías donde tiene ventajas competitivas y mejor crecimiento a largo plazo.

Presencia a nivel regional

Para Alicorp, el acuerdo apunta a expandir su presencia a nivel regional y a reforzar su posición en el mercado de cuidado del hogar en América Latina.

La operación aún está sujeta a operaciones regulatorias, pero de concretarse, la operación implicará la transferencia total de los activos vinculados al negocio de cuidado del hogar de Unilever en ambos países.

Tras el anuncio, las acciones de Unilever registraron una ligera caída en la Bolsa de Londres, mientras los analistas estudian cómo encaja esta venta con la estrategia global de la compañía.

