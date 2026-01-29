Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos enfrenta observaciones por errores de forma y cuestionamientos desde el correísmo

El presidente Daniel Noboa admite errores de forma en el acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y procedimiento.

El presidente Daniel Noboa reconoció errores de forma en el acuerdo de inversiones suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, tras la emisión del decreto ejecutivo 294, firmado este 28 de enero de 2026. En el documento, el mandatario admite que el texto contiene “errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español”, atribuidos a un lapsus calami.

Ante esta situación, el Ejecutivo autorizó al embajador de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Rivadeneira, a suscribir una fe de erratas que permita corregir oficialmente las inconsistencias detectadas en el acuerdo. Además, se dispuso que la Secretaría Jurídica de la Presidencia remita tanto el decreto como la fe de erratas a la Corte Constitucional (CC) para su conocimiento.

El acuerdo de Mercosur y UE saca a Ecuador de su zona de confort Leer más

El acuerdo debe pasar control constitucional

El acuerdo de inversiones aún debe superar el control previo de constitucionalidad, un requisito obligatorio antes de su ratificación definitiva. Sin embargo, en medio de este proceso, surgieron nuevas observaciones que reavivaron el debate político y jurídico en torno al documento.

Militantes del correísmo, entre ellos Virgilio Hernández y Andrés Arauz, señalaron que el acuerdo habría sido remitido a la Corte Constitucional de manera incompleta. Según sus observaciones, existirían omisiones puntuales que afectarían el análisis integral del texto por parte del máximo órgano de control constitucional.

El artículo 25, en el centro de la controversia

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el artículo 25 del acuerdo. De acuerdo con Arauz, este apartado sería clave porque se vincula directamente con el artículo 419, numeral 7, de la Constitución, que establece los límites para someter controversias a arbitraje internacional y define cuándo debe intervenir un juez nacional.

“El artículo 25 es uno de los más importantes porque se relaciona directamente con el artículo 419.7 de la Constitución”, escribió Arauz en sus redes sociales, al advertir que el documento enviado a la Corte no incluiría de forma íntegra este contenido.

Además, los críticos del acuerdo señalaron errores en el título del documento, donde se utilizó la denominación Estados Árabes Unidos, en lugar del nombre oficial Emiratos Árabes Unidos, lo que, a su criterio, evidencia deficiencias adicionales en la elaboración del texto.

Frente a estas observaciones, la Corte Constitucional solicitó a la Presidencia que remita el acuerdo en su versión original en inglés, con el fin de contrastar el contenido y evaluar si las inconsistencias detectadas afectan su constitucionalidad.

Noboa defiende el fondo del acuerdo

Desde el Gobierno, el presidente Daniel Noboa restó gravedad a los señalamientos y sostuvo que las imprecisiones identificadas no alteran el espíritu ni los compromisos del acuerdo. A criterio del mandatario, se trata únicamente de errores formales que no inciden en el contenido sustantivo del instrumento internacional.

Según la posición oficial, estas inconsistencias no modifican la voluntad común de las partes al momento de la firma, ni afectan los objetivos estratégicos del acuerdo, enfocados en promover inversiones, fortalecer la cooperación económica y generar oportunidades de desarrollo para el país.

El Ejecutivo insiste en que la fe de erratas es un mecanismo válido para subsanar este tipo de observaciones y que el proceso seguirá su curso conforme a los procedimientos constitucionales.

Mientras tanto, el acuerdo continúa bajo análisis de la Corte Constitucional, en un contexto marcado por el debate político y la vigilancia de sectores de la oposición, que exigen mayor rigor en la suscripción y tramitación de compromisos internacionales.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ