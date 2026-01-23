El Foro de Davos alerta: confrontación económica y guerras, mayores riesgos para 2026

Más del 50% de líderes prevé un futuro turbulento, fragmentado y competitivo. A largo plazo, el clima es la mayor amenaza

La confrontación geoeconómica y los conflictos entre Estados son las dos principales amenazas para el año 2026, mientras que la preocupación por el cambio climático se reduce, según el Informe Global de Riesgos que ha publicado el Foro Económico Mundial (WEF) en las previas de la gran cita de líderes económicos y políticos que organiza en Davos (Suiza).

El estudio, elaborado con análisis de 1.300 líderes globales y expertos de los sectores político, empresarial, académico y de la sociedad civil, también muestra pesimismo a más largo plazo, ya que un 50 % de los sondeados temen un mundo turbulento o "tormentoso" de aquí a 2028 y el porcentaje se eleva al 57 % a 10 años vista.

Apenas un 10 % de los encuestados espera un futuro "estable" o en "calma" tanto en el medio plazo (dos años) como a largo plazo, entre 2026 y 2036, según el informe presentado cinco días antes de que comience la 56ª edición del Foro de Davos en el corazón de los Alpes suizos.

La confrontación económica, gran riesgo de 2026

Un 18 % de los encuestados considera que la confrontación económica es el principal riesgo que el mundo corre en el año que comienza, lo que la convierte en la principal preocupación, cuando hace 12 meses era la tercera.

La ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por aumento de agentes ICE Leer más

En segundo lugar, uno por debajo de 2025, se encuentra el miedo al conflicto armado entre Estados, que en 2026 comparten un 14 % de los líderes sondeados, mientras que el temor a los eventos meteorológicos catastróficos baja y es la respuesta de sólo un 8 % de los encuestados, seis décimas menos que hace un año, pasando de la segunda a la tercera posición.

"Un nuevo orden competitivo se está configurando mientras las grandes potencias buscan asegurar sus esferas de interés", ha destacado al presentar el informe el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende.

"Este panorama cambiante, donde la cooperación se ve notablemente diferente a como se veía antes, refleja una realidad pragmática: los enfoques colaborativos y el espíritu de diálogo siguen siendo esenciales", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que la reunión anual de Davos será vital para construir los "puentes necesarios" en este contexto.

VIDEO | El presidente argentino, Javier Milei, expresó en el Foro de Davos (Suiza) que "el mundo ha comenzado a despertar", en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo "será el faro de luz que vuelva a… pic.twitter.com/coGncU259A — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 21, 2026

Polarización y desinformación también inquietan

En cuarto y quinto lugar se encuentran el miedo a la polarización social y a la desinformación, que para un 7 % de los sondeados son el principal riesgo para 2026.

De Groenlandia a la IA: 10 claves del Foro de Davos que marcaron la agenda global Leer más

A medio plazo, de cara a 2028, el temor a la confrontación económica ha pasado a ser la principal preocupación, cuando hace un año ocupaba la novena posición; mientras que el miedo a los efectos de la desinformación ha descendido del primer lugar del informe de 2025 al segundo.

A diez años vista, las inquietudes por los efectos del calentamiento global se mantienen no obstante como las principales de los sondeados: el miedo a los fenómenos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad o cambios críticos en la naturaleza del planeta repiten como en 2025 en el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, de las inquietudes de aquí a 2036.

El informe alerta, por otro lado, de que, en un mundo de creciente competición y conflictos prolongados, la confrontación amenaza las cadenas globales de suministro y la estabilidad económica.

En materia geopolítica, advierte el WEF, un 68 % de los encuestados vaticinan un mundo "multipolar o fragmentado" en la próxima década, cuatro puntos más que hace un año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!