La borrasca Ingrid golpea con fuerza a España: nieve, viento y corte de carreteras

El temporal altera la movilidad terrestre con más de 85 carreteras presentan cierres por nieve y hielo

Un hombre camina a lo largo de un parque cubierto de nieve en la ciudad española de Zamora, este viernes 23 de enero de 2026.

La borrasca Ingrid, una intensa depresión atlántica que ha entrado en la península este viernes 23 de enero de 2026, está dejando un temporal generalizado en gran parte de España con nevadas desde cotas bajas, fuertes rachas de viento, olas violentas y complicaciones graves en carreteras y transporte, según los últimos partes meteorológicos y reportes de autoridades y medios nacionales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en más de 30 provincias y 14 comunidades autónomas por fenómenos adversos que incluyen nieve, lluvias intensas, viento y mar de fondo. Galicia, Castilla y León, Asturias y el País Vasco figuran entre las zonas más afectadas, con nieve esperada hasta cotas cercanas a 300 metros en el noroeste del país.

En la noche del jueves al viernes, localidades como A Coruña registraron episodios de granizo, tormentas eléctricas y viento sostenido, con mar embravecido y olas que alcanzaron alturas excepcionales, activando la alerta roja por fenómenos costeros en buena parte del litoral gallego.

Incidencias en carreteras y transporte

El temporal ha generado alteraciones significativas en la movilidad terrestre. Más de 85 carreteras presentan afecciones por nieve y hielo, con 19de ellas pertenecientes a la red principal, lo que ha obligado a imponer restricciones a la circulación, especialmente para vehículos pesados, y al uso obligatorio de cadenas en tramos de montaña.

Especialmente crítica es la situación sobre la autovía A-52 entre Zamora y Galicia, donde centenares de camiones quedaron “embolsados” debido a la nieve y las condiciones adversas, provocando retenciones que se han prolongado durante horas.

Las autoridades de tráfico han pedido evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana, ya que las condiciones del tiempo seguirán complicadas en amplias áreas del norte y noroeste.

Efectos en la vida diaria y economías locales

En Galicia, la borrasca ya se ha traducido en un notable impacto en la vida cotidiana: suspensión de clases y transporte escolar en numerosos municipios, además de operaciones de emergencia para retirar árboles caídos y gestionar accidentes vinculados a la meteorología adversa.

La patronal que agrupa a grandes cadenas de supermercados ha advertido de posibles problemas de suministro de productos esenciales en el noroeste de España debido al bloqueo en rutas de transporte y la restricción impuesta a camiones de mercancías por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los meteorólogos anticipan que Ingrid mantendrá el temporal durante el viernes y parte del sábado, con un descenso brusco de las temperaturas, mayor riesgo de nieve en áreas interiores y litoral agitado con oleaje importante en costas del Cantábrico y el Atlántico.

Autoridades y servicios de emergencia insisten en seguir las recomendaciones oficiales, que incluyen planificar desplazamientos solo si son imprescindibles, revisar el estado de las carreteras antes de viajar, y adoptar precauciones adicionales por viento fuerte y superficies heladas.

