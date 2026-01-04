Inundaciones y tráfico marítimo cortado en el sur de España por una fuerte borrasca

Temporal azota el sur con lluvias torrenciales y vientos intensos, causando desbordamientos de ríos y cortes de carreteras

Aspecto que presentaba la playa del Rinconcillo en Algeciras (Cádiz) después de las fuertes lluvias que esta dejando la borrasca Francis.

Un temporal de lluvias intensas y vientos fuertes ha desbordado algunos ríos, cortado carreteras e interrumpido algunas conexiones marítimas en el sur de España, con precipitaciones torrenciales en algunos casos y aviso rojo de riesgo.

La borrasca Francis se concentra en provincias costeras de la región de Andalucía y ha motivado ya decenas de intervenciones de emergencias en varias poblaciones de la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz), entre las más afectadas.

En una de esas localidades, Jimena de la Frontera, cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en doce horas; y hasta 120 en Tolox (provincia limítrofe de Málaga), con la previsión de que continúen hasta la madrugada del lunes 5 de enero.

Precisamente, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidió "máxima precaución" este domingo por el aviso rojo de lluvias torrenciales en 27 municipios de Málaga. Sus habitantes fueron alertados con mensajes de telefonía móvil para que extremen las medidas de seguridad y eviten desplazamientos innecesarios.

Otro de los efectos es la suspensión del tránsito marítimo en catamarán en la Bahía de Cádiz entre la capital y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María, informaron las compañías navieras.

Cinco carreteras se encuentran intransitables

A causa de la lluvia, cinco carreteras están "totalmente intransitables" en Andalucía, tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

También se esperan lluvias intensas en la región Valenciana, en concreto en las provincias de Alicante y Valencia (este), y nevadas en otras partes del país, incluida la Sierra de Madrid.

Las bajas temperaturas, la nieve y el hielo afectan ya a diez carreteras secundarias de Andalucía y también regiones del norte: Asturias, Castilla y León y Navarra, informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

