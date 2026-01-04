Seis países condenan el ataque a Venezuela y alertan sobre "apropiación de recursos"

La respuesta diplomática del bloque progresista de Iberoamérica llegó en bloque este 4 de enero. Ante la operación militar 'Absolute Resolve' ejecutada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que no solo condenan el uso de la fuerza, sino que lanzan una advertencia directa contra las intenciones de Washington de controlar el petróleo venezolano.

Rechazo a la "apropiación" de riquezas

Uno de los puntos más críticos del texto (el numeral 4) parece responder directamente a las declaraciones de Trump sobre la entrada de petroleras estadounidenses para "recuperar" la industria.

Los seis gobiernos manifestaron su preocupación ante "cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos". El bloque considera que esta visión extractivista es incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad económica de la región.

El comunicado expresa un "profundo rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en territorio venezolano. Los firmantes argumentan que la incursión contraviene la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

"Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", reza el documento oficial.

Frente a la doctrina de intervención expuesta por la Casa Blanca, este grupo de países reafirma que la crisis venezolana debe resolverse "exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo" y sin injerencias externas. Insisten en que solo un proceso liderado por los propios venezolanos puede conducir a una solución democrática sostenible.

Asimismo, hicieron un llamado urgente al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para que utilice sus "buenos oficios" y contribuya a la desescalada de las tensiones, reafirmando el carácter de América Latina y el Caribe como una "zona de paz".

La misiva lleva la firma de los gobiernos de Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México) y Luis Lacalle Pou (Uruguay), mostrando una unidad inusual frente a la política exterior de Estados Unidos.

