OEA en alerta máxima por Venezuela y convoca al Consejo Permanente

La Secretaría General solicitará la convocatoria del Consejo Permanente para evaluar hechos y considerar medidas adicionales

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el sábado 3 de enero del 2026 un pronunciamiento en el que su Secretario General, Albert R. Ramdin, manifestó profunda preocupación ante la rápida evolución de los acontecimientos en Venezuela. Según indicó, ha mantenido conversaciones con diversos gobiernos del hemisferio para evaluar el escenario y sus implicaciones regionales.

Ramdin señaló que la prioridad de la Secretaría General es evitar una mayor escalada de tensiones y respaldar una salida pacífica, resaltando la importancia de que todos los actores venezolanos respeten tanto el marco constitucional como los estándares internacionales.

El comunicado subraya que, independientemente del contexto político, deben garantizarse la protección de los derechos humanos, la integridad de la población civil y la preservación de la infraestructura crítica.

El Secretario General también destacó la necesidad de un camino hacia la gobernanza democrática, sostenido en instituciones sólidas y en la voluntad de la ciudadanía. Afirmó que el respeto a la Constitución y a las normas internas del país constituye una base indispensable para cualquier proceso de diálogo y reconstrucción institucional.

La OEA reiteró su disposición a acompañar iniciativas orientadas a la desescalada y a la búsqueda de una solución política, democrática y sostenible, con beneficios tangibles para la población venezolana.

En este sentido, Ramdin instó a todos los actores a actuar con unidad de propósito y responsabilidad, priorizando la estabilidad y la paz. Finalmente, el comunicado informa que la Secretaría General solicitará la convocatoria del Consejo Permanente para evaluar los hechos y considerar medidas adicionales en los próximos días.

Preocupación y decisión de la ONU

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el supuesto incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con el pronunciamiento, Guterres consideró que la actuación estadounidense podría sentar un precedente peligroso en las relaciones internacionales, al margen de los principios que rigen el respeto a la soberanía de los Estados y al Estado de derecho.

La ONU subrayó la necesidad de que las acciones de los países se ajusten a las normas del derecho internacional, incluso en contextos de alta tensión política.

