Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.

La solicitud de Venezuela se envió luego de que "fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques armados"

Venezuela reportó ataques y explosiones en su país por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Igualmente, Venezuela pidió al Consejo "condenar la agresión" de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Venezuela y solicitar el "cese de los ataques armados" , así como establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense "responda por los crímenes de agresión" cometidos en el territorio venezolano.

La solicitud de Venezuela se produce luego de que en la madrugada de este sábado "fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques armados" que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó en el comunicado como "brutales, injustificados y unilaterales" y que consistieron -explicó- en el "bombardeo de localidades civiles y militares" en la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, todos en el norte del país.

"Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones", agrega el comunicado.

Venezuela subrayó que esta agresión "viola flagrantemente" la Carta de la ONU, que establece que los "miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Matias Delacroix/AP - CORTESÍA DE REDES SOCIALES

Donald Trump confirmó captura de Nicolás Maduro

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa.

