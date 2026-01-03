URGENTE: Explosiones sacuden Caracas y Petro denuncia bombardeo con misiles

Reportan ataques en bases militares y Colombia solicita cita urgente de la OEA

Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026.

Caracas se despertó la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 con múltiples detonaciones y sobrevuelos de aviones militares. Mientras civiles evacúan zonas como Fuerte Tiuna, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que se trata de un "bombardeo con misiles" y solicitó la intervención inmediata de la ONU y la OEA.

¿Qué está pasando en los fuertes militares de Caracas?

Reportes ciudadanos y medios locales confirmaron explosiones en puntos estratégicos de la capital venezolana, específicamente en Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país) y la base aérea de La Carlota. El incidente provocó cortes de luz inmediatos y pánico entre los residentes.

Estos son los primeros videos que me llegan que muestran quizás el tipo de aeronaves que se estarían utilizando para ejecutar los ataques.

Hasta ahora, pareciera que se tratara de un operativo de fuerzas dentro de Venezuela.

Estoy buscando confirmación. pic.twitter.com/KrkQDiQ2B4 — Carla Angola TV (@carlaangola) January 3, 2026

Libertad plena, la demanda que acompaña a excarcelaciones de año nuevo en Venezuela Leer más

Testigos en la zona grabaron el momento en que familias enteras abandonaban las residencias dentro de la zona militar. "Fuerte Tiuna está explotando", se escucha en los videos difundidos en redes sociales, acompañados por el sonido de ráfagas de tiros y helicópteros operando a baja altura.

Además de Caracas, las detonaciones se sintieron con fuerza en regiones cercanas:

La Guaira: Testigos afirmaron a EFE que las ondas expansivas estremecieron edificios.

Maracay: Capital del estado Aragua, conocida por su importancia militar.

Higuerote: En el estado Miranda.

Los sucesos ocurren en un contexto de máxima tensión geopolítica. El gobierno de Venezuela había denunciado previamente amenazas por parte de la administración de Donald Trump, relacionadas con un despliegue militar en el Caribe y acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro.

Según informó The New York Times el pasado lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría ejecutado un ataque con drones contra una instalación portuaria venezolana la semana anterior. Aunque Donald Trump mencionó el viernes un ataque a una "gran instalación", no precisó si ocurrió en suelo venezolano, manteniendo la incertidumbre sobre una ofensiva terrestre directa.

El avance de Petro hacia una Asamblea Constituyente sacude una Colombia preelectoral Leer más

Reacción de Colombia

La reacción regional fue inmediata. Gustavo Petro, presidente de Colombia, validó la gravedad de los hechos a través de su cuenta de X, calificando la situación como una agresión directa.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", escribió el mandatario.

Petro urgió la convocatoria de reuniones de emergencia tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en las Naciones Unidas (ONU) para abordar la crisis y evitar una escalada mayor en la región. Nicolás Maduro, por su parte, había declarado el jueves que el sistema defensivo del país garantizaría la integridad territorial, sin confirmar ni desmentir los ataques previos.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO