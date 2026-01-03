Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Caracas
Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026.Matias Delacroix/AP - CORTESÍA DE REDES SOCIALES

URGENTE: Explosiones sacuden Caracas y Petro denuncia bombardeo con misiles

Reportan ataques en bases militares y Colombia solicita cita urgente de la OEA

Caracas se  despertó la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 con múltiples detonaciones y sobrevuelos de aviones militares. Mientras civiles evacúan zonas como Fuerte Tiuna, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que se trata de un "bombardeo con misiles" y solicitó la intervención inmediata de la ONU y la OEA.

RELACIONADAS

¿Qué está pasando en los fuertes militares de Caracas?

Reportes ciudadanos y medios locales confirmaron explosiones en puntos estratégicos de la capital venezolana, específicamente en Fuerte Tiuna (el principal complejo militar del país) y la base aérea de La Carlota. El incidente provocó cortes de luz inmediatos y pánico entre los residentes.

Mundo, Venezuela, ONG venezolana exige la liberación de "los presos políticos"

Libertad plena, la demanda que acompaña a excarcelaciones de año nuevo en Venezuela

Leer más

Testigos en la zona grabaron el momento en que familias enteras abandonaban las residencias dentro de la zona militar. "Fuerte Tiuna está explotando", se escucha en los videos difundidos en redes sociales, acompañados por el sonido de ráfagas de tiros y helicópteros operando a baja altura.

Además de Caracas, las detonaciones se sintieron con fuerza en regiones cercanas:

La Guaira: Testigos afirmaron a EFE que las ondas expansivas estremecieron edificios.

Maracay: Capital del estado Aragua, conocida por su importancia militar.

Higuerote: En el estado Miranda.

Los sucesos ocurren en un contexto de máxima tensión geopolítica. El gobierno de Venezuela había denunciado previamente amenazas por parte de la administración de Donald Trump, relacionadas con un despliegue militar en el Caribe y acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro.

RELACIONADAS

Según informó The New York Times el pasado lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría ejecutado un ataque con drones contra una instalación portuaria venezolana la semana anterior. Aunque Donald Trump mencionó el viernes un ataque a una "gran instalación", no precisó si ocurrió en suelo venezolano, manteniendo la incertidumbre sobre una ofensiva terrestre directa.

petro

El avance de Petro hacia una Asamblea Constituyente sacude una Colombia preelectoral

Leer más

Reacción de Colombia

La reacción regional fue inmediata. Gustavo Petro, presidente de Colombia, validó la gravedad de los hechos a través de su cuenta de X, calificando la situación como una agresión directa.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", escribió el mandatario.

Petro urgió la convocatoria de reuniones de emergencia tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en las Naciones Unidas (ONU) para abordar la crisis y evitar una escalada mayor en la región. Nicolás Maduro, por su parte, había declarado el jueves que el sistema defensivo del país garantizaría la integridad territorial, sin confirmar ni desmentir los ataques previos.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Superintendencia de Compañías ensaya un camino para controlar GRANASA

  2. Ecuador quiere ser destino: el desafío turístico en 2026

  3. Trump asegura que Maduro fue capturado tras ataques de Estados Unidos en Venezuela

  4. ¿Qué pasa entre EE. UU. y Venezuela tras explosiones en Caracas? Minuto a minuto

  5. Venezuela: Maduro decreta "conmoción exterior" y ordena ir a la lucha armada

LO MÁS VISTO

  1. Esta fue la heroica acción de Víctor Hugo Estrada, docente asesinado en Guayaquil

  2. El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte

  3. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  4. Joel Ordóñez, de Socio Vivienda 2 a Inglaterra: una historia que inspira al fútbol

  5. IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

Te recomendamos