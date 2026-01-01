Rusia enviará a EE.UU. análisis de los drones que atacaron residencia de Putin

Moscú sostiene que drones atacaron la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod

Restos de un dron derribado, presuntamente durante un intento de ataque contra la residencia oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región noroccidental de Nóvgorod.

Rusia transferirá a los Estados Unidos la información obtenida tras el peritaje de los drones que sostienen que atacaron la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod el pasado fin de semana, informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

"Estos materiales se transferirán a la parte estadounidense a través de los canales establecidos", comunicó Defensa rusa a través de Telegram.

El órgano castrense defiende que realizó una inspección técnica del sistema de navegación de uno de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos derribados sobre la región de Nóvgorod la noche del 29 de diciembre.

"Los agentes de inteligencia rusos lograron extraer el archivo de la misión de vuelo" del dron, explicaron.

Según cuentan, "el descifrado de los datos de ruta reveló que el objetivo final del ataque ucraniano del 29 de diciembre era una instalación en la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod".

Ataque con drones a residencia de Putin: ¿cómo ocurrió?

El miércoles, Defensa dio detalles sobre el ataque ucraniano con drones contra la residencia de Putin en la localidad de Valdái.

Según Rusia, desde distintos puntos de despegue, un total de 91 drones volaron hacia el objetivo sobrevolando las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, denuncian.

Añaden que 49 drones fueron destruidos sobre Briansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod.

El lunes las autoridades rusas comenzaron a denunciar el ataque ucraniano y el Kremlin lo llegó a calificar como "un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", ya que socavaba las negociaciones para la paz en Ucrania dirigidas por él.

Aunque no reveló cómo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia endurecería como consecuencia su postura durante las negociaciones para la paz.

Reacción de Donald Trump al accionar de Rusia

Trump, mientras tanto, quien el mismo fin de semana se reunió con Zelenski y habló por teléfono con Putin, compartió el miércoles en redes sociales un editorial del tabloide The New York Post que acusa a Moscú de inventar el ataque para boicotear el proceso de paz con Kiev en el que ha mediado el propio Trump.

Según el mandatario estadounidense, la desorbitada reacción rusa demuestra que es Moscú quien entorpece las negociaciones por la paz con Ucrania.

Al mismo tiempo, La CIA no ha hallado indicios de que Kiev atacara recientemente con drones una residencia del presidente ruso, según el Wall Street Journal.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, las autoridades de Kiev denunciaron más de una decena de intentos de asesinato o secuestro contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, incluido uno en los primeros días de la invasión rusa, cuando el ejército llegó hasta la capital de Ucrania y hubo combates cerca de la administración presidencial.

Por su lado, es la primera vez que la parte rusa denuncia un ataque que podría dirigirse contra el líder ruso, quien desde el inicio del conflicto ha blindado su seguridad.

Países como Irán y Bielorrusia han condenado el ataque contra la residencia de Putin, mientras que miembro de la Unión Europea, como Francia, se han mostrado escépticos y han alegado la falta de pruebas.

