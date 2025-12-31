China afirma que la reunificación con Taiwán es 'imparable' tras maniobras militares

El presidente de China, Xi Jinping, declaró que la reunificación con Taiwán es una “tendencia histórica imparable” luego de dos días de maniobras militares alrededor de la isla. En su mensaje de fin de año, transmitido por la agencia estatal Xinhua, el mandatario subrayó que la “reunificación de la patria” es un objetivo que no puede detenerse, reafirmando la postura de Pekín sobre la soberanía de Taiwán.

Maniobras militares como advertencia a Taiwán y aliados

Durante una rueda de prensa, Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, sostuvo que las recientes maniobras militares constituyen una “advertencia contundente” dirigida tanto a las fuerzas que impulsan la independencia de la isla como a la “injerencia externa”, en referencia a Estados Unidos y Japón.

La funcionaria acusó al Partido Democrático Progresista (PDP), que gobierna en Taiwán, de actuar en coordinación con aliados extranjeros para avanzar en sus aspiraciones separatistas. Según señaló, esa estrategia deteriora de manera significativa las relaciones a través del Estrecho de Taiwán y representa una amenaza directa para la paz y la estabilidad regional.

"Cualquier forma de actividad separatista de ‘independencia de Taiwán’ jamás será tolerada y será respondida con contramedidas firmes", aseveró Zhang, en declaraciones recogidas por la agencia oficialista Xinhua.

Plan de "reunificación nacional"

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán enfatizó que “toda fuerza externa que intente intervenir en la cuestión de Taiwán o en los asuntos internos de China se encontrará con la firme defensa del Ejército Popular de Liberación (EPL)”

La ventaja estratégica de China: Jiangxi Leer más

Zhang reiteró que la “reunificación nacional” constituye una tendencia histórica imposible de detener y advirtió que nadie debería subestimar la determinación, la voluntad inquebrantable y la capacidad militar de China para proteger su soberanía y su integridad territorial.

Estas declaraciones se produjeron apenas un día después de la conclusión de la operación “Misión Justicia-2025”, un ejercicio militar de gran escala realizado en torno a Taiwán. En dichas maniobras participaron unidades del ejército de tierra, la marina, la fuerza aérea y la división de cohetes del EPL, en una demostración de poderío coordinado.

De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Defensa de Taiwán, Pekín desplegó 207 aeronaves, 31 buques de guerra y 16 embarcaciones de la Guardia Costera durante los dos días de operaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!