China acusa a EE.UU. de violar el derecho internacional por incautación de petroleros

Fotografía que muestra una embarcación petrolera navegando en el lago de Maracaibo el pasado jueves, en Cabimas (Venezuela).

El Gobierno chino acusó este lunes 22 de diciembre a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” tras la incautación de dos petroleros que transportaban crudo venezolano. Según el portavoz de la Cancillería, Lin Jian, se trata de una acción “arbitraria” que carece de fundamento legal y que no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

La denuncia se produce luego de que Washington anunciara un “bloqueo total” a Venezuela, intensificando las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pekín considera que estas medidas unilaterales afectan la estabilidad global y vulneran los principios de soberanía y seguridad de los Estados.

Incautaciones de Estados Unidos

Estados Unidos interceptó y confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano, argumentando que se trataba de operaciones destinadas a evadir sanciones. Estas acciones forman parte de la estrategia de presión contra Caracas, que desde hace años enfrenta restricciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

China, uno de los principales aliados de Venezuela, reaccionó con firmeza. Lin Jian subrayó que su país “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales”, insistiendo en que no tienen sustento en el derecho internacional. Además, recordó que la Carta de las Naciones Unidas establece el respeto a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos.

Buque petrolero interceptado

El sábado 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la incautación del tanquero Centuries, registrado bajo bandera panameña. De acuerdo con la Casa Blanca, la embarcación operaba con una “bandera falsa” y formaba parte de la llamada “flota fantasma venezolana”, utilizada para transportar crudo de manera ilícita y financiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que Washington califica como un régimen vinculado al narcoterrorismo.

El barco, identificado como Centuries, había cargado crudo en Venezuela utilizando el nombre falso de “Crag” y transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de petróleo Merey con destino a China, según constaba en la documentación revisada.

De acuerdo con esos registros, la compra fue realizada por Satau Tijana Oil Trading, uno de los intermediarios que participan en las operaciones de la estatal PDVSA para abastecer a refinerías independientes chinas.

China refuerza su discurso contra sanciones unilaterales

La Cancillería china reiteró que las sanciones impuestas por Estados Unidos carecen de legitimidad, ya que no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lin Jian enfatizó que “China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU”, y que estas medidas constituyen una forma de intimidación unilateral.

