Dayanna Monroy anuncia su embarazo: la periodista será mamá por primera vez

La periodista ecuatoriana compartió en redes sociales que está embarazada. La noticia fue celebrada por colegas y seguidores

La periodista ecuatoriana Dayanna Monroy anunció que será mamá por primera vez, una noticia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales y que rápidamente generó felicitaciones de colegas, amigos y seguidores.

En una publicación, en la que compartió fotos junto a su pareja, Pablo Pardo Moreno, la comunicadora expresó su emoción por esta nueva etapa en su vida personal, que llega en medio de una carrera consolidada en el periodismo televisivo.

"Yo, mirando los cambios lentamente rápidos que tiene mi cuerpo y pensando que pronto estaremos en la categoría de padres. De las más vulnerables del mundo, cuando comienzas a vivir con un corazón latiendo fuera de ti", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por la audiencia que ha seguido su trayectoria tanto en Ecuador como en Estados Unidos, donde ha desarrollado gran parte de su trabajo en los últimos años.

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Una periodista ecuatoriana con trayectoria internacional

Antes de dar el salto a la televisión internacional, Monroy construyó su carrera en Ecuador, donde se destacó por su trabajo en Teleamazonas, medio en el que realizó reportajes de investigación que tuvieron amplio impacto.

Posteriormente inició una etapa profesional en Estados Unidos, donde ha trabajado en cadenas dirigidas al público hispano como Univisión y Telemundo, consolidando su presencia en el periodismo internacional.

A lo largo de su carrera también ha recibido reconocimientos, entre ellos premios Emmy regionales, gracias a su trabajo periodístico.

La noticia de su embarazo

Con el anuncio de su embarazo, Dayanna Monroy abre un nuevo capítulo en su vida. Una de la que asegura disfrutar desde todos los ángulos: "Y me está gustando todo (excepto las náuseas). Me gusta que se nos vaya el sueño por las noches y que el tema de conversación sea imaginar cómo será. Me gusta que mi mamá ahora me pregunte cómo estamos, así en plural. Me gusta que Paqui me diga que quiere venir a vernos siempre, aunque sé cuanto odia los aviones. Me gusta recordar la reacción más tierna que alguien tuvo al contarle".

El anuncio no solo ha generado reacciones entre sus seguidores, sino también entre colegas del periodismo que celebran este momento especial en la vida de la comunicadora.

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