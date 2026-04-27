Admiten denuncia para remover a Aquiles Álvarez: qué pasará en el Municipio

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil admitió una de las denuncias que buscan la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, lo que activa formalmente el proceso legal.

Se abre un periodo probatorio de diez días en el que denunciante y defensa podrán presentar pruebas, documentos y testimonios antes del informe final.



Mientras avanza el trámite, la Alcaldía continúa bajo subrogación de Tatiana Coronel hasta que el Concejo Cantonal tome una decisión definitiva.

El escenario político-administrativo en el Municipio de Guayaquil entra en una nueva fase tras la decisión de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, que este lunes 27 de abril de 2026 resolvió admitir una de las denuncias presentadas para solicitar la remoción del alcalde Aquiles Álvarez.

La resolución no implica aún una sanción ni una decisión de fondo, pero sí activa formalmente el procedimiento establecido en la normativa municipal y abre un periodo de análisis, pruebas y defensa que podría redefinir la continuidad del alcalde en funciones.

La denuncia que fue aceptada y el argumento central

De las tres solicitudes ingresadas, únicamente la presentada por Hugo Córdoba Hidalgo fue calificada para continuar el trámite. Las otras dos, impulsadas por David López Banegas y Óscar Velarde, no avanzaron en esta etapa de revisión inicial.

El eje del reclamo se basa en la finalización de la licencia ampliada del alcalde el pasado 26 de marzo de 2026. Según el denunciante, desde esa fecha se habría configurado una ausencia sin justificación del cargo.

Bajo ese argumento, se invoca el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), específicamente el literal que contempla como causal de remoción la inasistencia por más de tres días hábiles sin delegación formal ni causa justificada.

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Lo que ocurre ahora dentro del Municipio

Con la admisión de la denuncia, el proceso entra en una fase procedimental definida. La Alcaldía confirmó que se activará la notificación formal al alcalde y, posteriormente, se abrirá un periodo probatorio de diez días.

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Durante ese lapso, tanto la parte denunciante como la defensa del burgomaestre podrán presentar documentos, testimonios y cualquier elemento que respalde sus posiciones.

Aunque el plazo inicial es de diez días, este podría extenderse dependiendo de los tiempos de respuesta de otras instituciones que sean requeridas para remitir información oficial.

Comisión en sesión permanente y revisión individual de casos

La Comisión de Mesa ha venido trabajando en sesión permanente para revisar los expedientes ingresados. Según ha explicado el concejal Arturo Escala, los casos no fueron analizados de manera conjunta, sino como procesos independientes, cada uno con su propia evaluación jurídica.

El organismo está integrado por los concejales Arturo Escala y Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana, junto con Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano (PSC), quienes deberán elaborar un informe tras la etapa probatoria.

El paso decisivo: el Concejo Cantonal

Una vez concluido el periodo de pruebas, la Comisión emitirá un informe final que será remitido al Concejo Cantonal de Guayaquil. Esa instancia será la encargada de tomar la decisión definitiva sobre la eventual remoción del alcalde.

Es decir, la admisión de la denuncia no determina una salida inmediata del cargo, sino que activa un camino institucional que aún debe atravesar varias etapas antes de una resolución final.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra recluido en Santa Elena.Archivo

Subrogación en la Alcaldía mientras avanza el proceso

Mientras el trámite sigue su curso, la administración municipal continúa bajo la figura de subrogación encabezada por Tatiana Coronel, mecanismo que se mantiene para garantizar la continuidad operativa del Municipio.

Los concejales han señalado que esta figura se sostendrá hasta que exista una decisión definitiva del Concejo Cantonal respecto al caso.

La postura de Álvarez desde prisión

En paralelo al proceso administrativo, Aquiles Álvarez ha sostenido su defensa desde el centro de privación de libertad donde permanece.

En sus intervenciones recientes, ha reiterado que su residencia, familia y actividad laboral están en Guayaquil, asegurando que no tiene intención de salir del país. También ha manifestado que enfrenta los procesos judiciales con la intención de demostrar su inocencia y “limpiar su nombre”.