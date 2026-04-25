Incertidumbre ciudadana marca el rumbo administrativo en Guayas

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Pesimismo ante la inestabilidad Habitantes de la provincia perciben un abandono institucional frente a la ausencia de sus líderes electos.

Gremios productivos temen que los cambios repentinos afecten la continuidad técnica y asfixien al agro.

Expertos analizan cómo el escenario de comicios anticipados distrae la atención de las prioridades locales.

Qué difícil parece gobernar en el Guayas, y así lo siente su gente. Queda un año de administración para las autoridades electas, pero no están. Pasa en Durán, con un alcalde que sesiona por Zoom, empujado por la violencia intrínseca del cantón ferroviario.

No hay un líder cerca

Aquí, Anky Arce, quien ejerce en medicina, describe que abandono es la palabra apropiada. “Como sabrás, Durán tiene muchos problemas, respecto a la escasez de agua, lo peligroso que está el cantón; súmale el hecho de no tener un representante, es como que no hay nadie que resuelva”, manifiesta.

Espacios públicos de esta zona de la ciudadela Panorama, en Durán, requieren la atención municipal.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez está preso. Su ausencia extendida ha motivado un pedido de remoción que sigue su curso, y apunta a que asuma la vicealcaldesa Tatiana Coronel de forma definitiva. Ella asegura que la planificación continúa, pero las constantes manifestaciones políticas, que se han instrumentalizado desde el Municipio, no son bien recibidas por algunos, como Francisco Orellana, quien reside en el suroeste de la ciudad.

“Tenemos puestos vacíos, que se intentaron llenar con promesas. Es una situación irreal y no antes vista. Espero que con las elecciones podamos elegir verdaderos líderes y no pantomimas y politiquería”, dice, apuntando a las votaciones seccionales adelantadas para el 29 de noviembre.

Centro de Guayaquil, viernes por la tardeGERARDO MENOSCAL.

Ángel Jiménez, líder comunitario y administrador en el sector turístico hotelero de la urbe, también opina del caso : “Es lamentable para la Alcaldía, y para nosotros saber si caminamos con un horizonte o no. Más lamentable es que el Concejo le dé más largas al asunto, aprovechando que la mayoría es del partido de él. Claro que su situación penal es complicada, pero el Sillón de Olmedo no puede esperar”.

Y lo más reciente, la renuncia del binomio ganador en 2023 para la Prefectura. A elección unánime de todos los representantes de los GAD, se posesionó a Carlos Encalada como el viceprefecto que asumirá como titular en menos de un mes. Consenso entre autoridades, pero no es un líder escogido por voto popular.

La prefecta Marcela Aguiñaga tomó juramento a Carlos Encalada, como viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

El peso de la inestabilidad en el agro

Frente a esta coyuntura, José Luis García, representante de la Coordinación para el Comité de Defensa del Agricultor, refleja la incertidumbre productiva. Sobre el inminente relevo en la Prefectura del Guayas, García es cauto. Reconoce que Encalada es ganadero, pero advierte sobre su inexperiencia administrativa.

“Muchas personas del área privada fracasan en lo público. Lo lógico es que Encalada ratifique a los funcionarios que están”, señala. Para él, Marcela Aguiñaga dejó la “vara alta” y un vacío evidente. Su gestión sí llegó al verdadero agricultor con el censo agrícola y kits de fertilizantes.

La Prefectura del Guayas tiene brigadas haciendo el censo agrícola e identificando los focos del moko.Cortesía/ Prefectura del Guayas

Pero la preocupación de García trasciende el tema de la Prefectura. La inestabilidad local choca con las políticas económicas del Gobierno central, asfixiando al agro. “La principal preocupación es la inestabilidad que ha generado el Gobierno con los precios de sustentación”, afirma. A esto suma las altas tasas de interés por encima del 17 % y acuerdos comerciales que exponen a sectores agrícolas.

La inseguridad jurídica ha hecho que el agricultor deje hasta de sembrar para cuidar su negocio. No hay política seria y la inversión huye José Luis García

El análisis desde la academia

La visión gremial encuentra eco en la academia. El vacío de poder, a un año de cerrar las gestiones seccionales, golpea la operatividad. Robert Friend, abogado y docente de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explica que el mayor riesgo es perder la normalidad operativa.

"La autonomía exige presencia institucional, coordinación y continuidad. Cuando una administración local se somete a procesos de remoción, quien termina asumiendo el costo (...) es la ciudadanía". Robert Friend

En la avenida del Bombero, en Los Ceibos, se realizan trabajos para colocar las vigas para los nuevos puentes.Cortesía de la ATM

Estefanía Luzuriaga, docente investigadora de la Universidad Casa Grande, añade que esta situación agudiza la crisis institucional. Para la experta, el caos tiene un efecto distractor. “Centra la atención en un escándalo político que genera mayores distancias entre el ciudadano y sus gobernantes”, argumenta. Luzuriaga precisa que la pugna interna desgasta recursos y frena decisiones estratégicas. “La gente siente que problemáticas como servicios o inversión social quedan en segundo plano frente a los conflictos de las autoridades”, puntualiza.

A la par, Manuel Balda, director de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, alerta del impacto severo en la gestión técnica. Cambiar autoridades a mitad de año dificulta ejecutar proyectos vigentes y entorpece la planificación para 2027. “Al ser un año electoral el próximo, el presupuesto se prorroga. Las autoridades que recién llegan harán la planificación al apuro. Tendrá un impacto doble, tanto para este año como para el próximo. Esta inestabilidad es bastante negativa para el funcionamiento ordinario”, analiza.

¿Mejorará el panorama en lo que resta del año? La academia es pesimista. El adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre contamina cualquier estabilización. Friend advierte que si la confrontación política y la campaña anticipada absorben a los gobiernos locales, la inestabilidad se agravará. “Ese escenario distrae a la administración de lo prioritario: cerrar obras, atender emergencias y ejecutar presupuestos”.

Carlos Encalada liderará la Prefectura del Guayas desde el 15 de mayo.Francisco Flores

Balda concluye tajante: “No se retomará un curso de normalidad. Debido al complejo contexto electoral, los políticos están mucho más preocupados en sus estrategias y candidaturas que en la gestión pública pura. La inestabilidad en la provincia permanecerá y se agravará irremediablemente”