Grillete electrónico dejará de ser gratis: SNAI fijará tarifas en Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las personas que porten grillete electrónico en Ecuador deberán pagar por su uso y monitoreo.





El SNAI establecerá los valores según costos operativos y la situación económica del usuario.



La medida introduce un cambio en cómo se financian las alternativas a la cárcel en el país.

El grillete electrónico dejará de ser un recurso financiado exclusivamente por el Estado.

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Quienes lo utilicen deberán asumir un pago por su instalación, mantenimiento y vigilancia.

Grillete gratuito vs. grillete pagado: el control sigue, pero el financiamiento cambia.

¿Quién fija el costo del grillete electrónico?

El valor será determinado por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).

La tarifa se basará en los costos reales del sistema y en la capacidad económica del usuario.

Precio único vs. tarifa diferenciada: no todos pagarán lo mismo.

Ecuador separará presos por peligrosidad desde 2026 para frenar violencia y control de bandas en cárcelesCortesía

¿Habrá excepciones o personas exoneradas del pago?

El reglamento contempla la posibilidad de exoneraciones o reducciones.

Estas se aplicarían en casos justificados de vulnerabilidad económica.

Pago obligatorio vs. análisis social: el cobro no será automático en todos los casos.

¿Para qué situaciones se ordena el uso del grillete?

El grillete puede aplicarse como medida cautelar, de protección o dentro de beneficios penitenciarios.

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También se utiliza en regímenes semiabiertos o abiertos cuando así lo ordena un juez.

Carcelización total vs. control electrónico: una alternativa al encierro.

¿Cómo funciona el monitoreo del grillete?

El sistema opera las 24 horas con seguimiento remoto y reportes técnicos.

Las zonas permitidas y restricciones las fija la autoridad judicial.

Control permanente vs. movilidad restringida: vigilancia sin encierro físico.

¿Qué pasa si se incumplen las condiciones del grillete?

El incumplimiento puede generar un informe técnico remitido al juez.

Esto podría derivar en la revocatoria de la medida y otras sanciones.

Advertencia previa vs. consecuencias legales: el control tiene efectos directos.

¿En qué se usarán los recursos que se recauden?

El dinero obtenido no podrá destinarse a otros fines.

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Será utilizado para operar, mantener, reemplazar y gestionar los dispositivos.

Recaudación general vs. uso exclusivo: los fondos quedan atados al sistema de vigilancia.

¿Qué debate abre esta medida?

La disposición busca aliviar costos al Estado y sostener el sistema de monitoreo.

Pero también plantea dudas sobre el acceso equitativo a medidas alternativas a la cárcel.

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