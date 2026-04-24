Filtraciones policiales: así la red de alias Fito se anticipó a operativos clave

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Actas judiciales revelan que el entorno de alias Fito accedía antes a información policial reservada.

Permitió anticiparse a allanamientos y operativos clave.

Filtraciones internas, celulares periciados, mensajería cifrada y vigilancia física.

El acta del caso Blanqueo Fito expone que personas del entorno de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, accedían a información policial antes de operativos.

Esto les permitió anticiparse a allanamientos y reducir el impacto de las acciones de la fuerza pública. El acceso a datos reservados figura como un elemento central en el juicio por lavado de activos.

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¿Qué revelan las actas judiciales sobre filtraciones internas?



Según el documento judicial, la obtención de información sensible se dio mediante filtraciones internas.

Este flujo anticipado de datos facilitó la evasión de controles y el repliegue oportuno del entorno del cabecilla.

La Fiscalía sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de un patrón operativo.

¿Qué encontraron las pericias a celulares incautados?



Las actas incluyen pericias técnicas a teléfonos de personas cercanas a Fito.

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Uno de los casos es el de Irene Peñarrieta, cuñada de alias Fito cuyos dispositivos evidencian acceso a datos de investigaciones y allanamientos en curso.

Los informes concluyen que esa información permitía anticiparse a procedimientos policiales.

Filtraciones internas, celulares periciados, mensajería cifrada y vigilancia física.Archivo

¿Quién es alias Teniente y qué papel cumplió?

También se menciona a Jorge Peñarrieta, alias Teniente, procesado dentro del caso.

Del análisis de su celular se desprenden conversaciones en la aplicación Zangi Private Messenger con alertas sobre operativos previstos.

El acta precisa que conocía una acción policial específica desde el 31 de mayo de 2025, antes de que se ejecutara.

Información oficial vs. mensajería cifrada: ¿cómo se transmitían las alertas?



Mientras la Policía planificaba operativos bajo reserva, la red operaba con mensajería cifrada.

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Zangi Private Messenger no almacena mensajes en servidores, funciona con registro anónimo y dificulta el rastreo.

Estas características habrían sido clave para intercambiar alertas sin dejar registros visibles.

¿Qué infraestructura usaba la red para vigilar su entorno?

El expediente describe una estructura de vigilancia y monitoreo usada por la organización.

En un búnker subterráneo en Montecristi, donde se ocultaba alias Fito, fueron incautados sistemas de videovigilancia y grabación.

Equipos similares se hallaron en propiedades vinculadas a familiares, incluido un inmueble asociado a su hermano, Yandry Macías

¿Vigilancia tecnológica o física: cómo se complementaban?

Los sistemas incautados permitían seguir movimientos en el entorno inmediato.

La vigilancia física complementaba la información obtenida por filtraciones y mensajería cifrada.

El acta señala que esta combinación reforzaba la seguridad interna del grupo criminal.

¿Qué indicios apuntan a infiltración policial?

La Fiscalía sostiene que el acceso a datos privilegiados se explica por posibles vínculos con servidores policiales activos.

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El documento menciona a un sargento segundo con movimientos financieros en cuentas relacionadas con familiares de Fito y a otro agente receptor de transferencias.

Además, un tercer policía figura procesado en otra causa por ingresar artículos prohibidos a una cárcel.

¿En qué punto está el proceso judicial?

Las revelaciones forman parte del juicio del caso Blanqueo Fito.

La Fiscalía investiga una presunta red familiar y empresarial para ocultar dinero ilícito que superaría los $25 millones.

El proceso continúa contra seis personas naturales y dos jurídicas, y la audiencia se reinstalará el 27 de abril tras una suspensión técnica.