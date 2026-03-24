Caso Blanqueo Fito: 21 procesados enfrentan juicio por lavado de activos

La decisión se adoptó tras el análisis de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía

La jueza de la causa resolvió llamar a juicio a 17 personas naturales y cuatro personas jurídicas

En el decimoséptimo día de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Blanqueo Fito, la jueza de la causa resolvió llamar a juicio a 17 personas naturales y cuatro personas jurídicas, procesadas por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

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La decisión judicial se adoptó tras el análisis de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, que sostiene que los procesados habrían intervenido como coautores en una estructura destinada a ocultar y mover recursos de origen ilícito, presuntamente vinculados al cabecilla de la organización criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Según lo expuesto en la audiencia, la Fiscalía considera que el entramado familiar y empresarial investigado permitió el manejo de bienes, dinero y actividades económicas sin justificación legal, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los recursos.

El destino final de estos bienes dependerá del avance de las investigaciones Cortesía Policía Nacional

Los procesados

De acuerdo con la información expuesta en la diligencia entre las 17 personas naturales llamadas a juicio constan:

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa.

Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, hija.

Adolfo Jair Macías Peñarrieta, hijo.

Ramón José Macías, padre.

Violeta Marisol Villamar, madre.

Julio César P. T., cuñado.

Irene Jahaira Peñarrieta Tuárez, cuñada.

Ronald Javier Macías Villamar, hermano.

Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano.

Jorge Alberto Peñarreta Tuárez, cuñado.

Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental.

Angie Darlenny Briones Zambrano, hermana de Verónica Briones

José Gregorio Briones Zambrano, hermano de Verónica Briones

Ángel Hermelindo Briones Barreto, padre de Verónica Briones

Dolores Onila Zambrano Solórzano, madre de Verónica Briones

Alex Martín Martínez Paladines, propietario del inmueble donde fue detenido alias Fito.

En cuanto a las cuatro personas jurídicas, la jueza también dispuso el llamamiento a juicio de:

Iris Limpieza Cía. Ltda.

Transporte de carga pesada Jomavi S. A.

Queenwater S. A.

Ferro Mundo S. A.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se extendió por más de dos semanas, con sesiones consecutivas en las que la Fiscalía sustentó su acusación y las defensas cuestionaron la legalidad de los actos investigativos, la pertinencia de las pericias financieras y la supuesta inexistencia de un nexo directo entre los bienes y actividades económicas con el origen ilícito del dinero.

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Pese a esos alegatos, la jueza concluyó que existen suficientes elementos para que el caso avance a la etapa de juzgamiento, en la que un tribunal penal deberá determinar si los procesados son o no responsables del delito de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Con el llamamiento a juicio, el proceso entra en su fase decisiva. En esta etapa, la Fiscalía deberá probar su acusación durante el juicio oral y público, mientras que las defensas intentarán desvirtuar la hipótesis de la existencia de una red destinada a blanquear capitales.

El caso Blanqueo Fito es uno de los procesos penales más relevantes abiertos en los últimos años contra el entorno familiar y económico de alias Fito, y se desarrolla en paralelo a otras investigaciones relacionadas con crimen organizado y delincuencia transnacional.

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