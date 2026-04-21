Caso Blanqueo Fito: Dos peritos y un testigo de Fiscalía rinden testimonio en el juicio

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Lo que debes saber Caso Blanqueo Fito: audiencia de juicio siguió este martes 21 de abril en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Fiscalía presentó peritos y testigo para probar lavado de activos contra alias Fito y familiares.

Proceso investiga 2,4 millones de dólares ingresados sin justificar; audiencia continuará el 22 de abril.

Un poco más de dos horas duró este martes 21 de abril de 2026 la cuarta jornada de la audiencia de juicio del caso Blanqueo Fito, en la que está procesado José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', cinco de sus familiares y dos personas jurídicas (empresas) a las que la Fiscalía acusa de supuesto lavado de activos.

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Durante la diligencia, la Fiscalía convocó a dos peritos y un testigo para que rindan su testimonio en el juzgamiento que se lleva a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Fito y los 10 familiares que están enjuiciados

A través de la recepción de sus declaraciones, el Ministerio Público busca exponer las pruebas en contra de Fito y su esposa, Inda Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; sus hermanos Ronald y Yandri Macías, sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y su pareja sentimental, Angie Briones, con el objetivo de demostrar que el excabecilla de la organización criminal Los Choneros y su familia crearon un entramado societario para ingresar dinero ilícito al sistema financiero nacional para que aparenten legalidad.

Esta es la tercera ocasión en la que Fiscalía presenta a sus testigos, después de que el sábado comenzó la audiencia de juicio con la presentación de los alegatos, tanto de la parte acusadora como de la defensa del narcotraficante y su círculo familiar. Con las tres personas que intervinieron este martes, según ha informado el Ministerio Público, han comparecido 24 personas hasta el momento (tres el domingo y 18 en la jornada del lunes).

Depósitos de las parejas de Fito desataron el caso

El Tribunal decidió suspender la sesión de hoy y dispuso que la audiencia continúe a las 09:00 del miércoles 22 de abril. Se estima que la entidad acusadora continuará con la presentación de sus elementos probatorios, entre pruebas testimoniales y documentales, para que los jueces sentencien a alias Fito, quien actualmente está encarcelado en Estados Unidos, país al que fue extraditado para que enfrente un proceso por narcotráfico internacional y tráfico de armas.

#AHORA | #CasoBlanqueoFito: se instala el cuarto día de la audiencia de juicio contra 6 personas naturales y 2 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. #FiscalíaEc continúa con la presentación de sus pruebas testimoniales. pic.twitter.com/HK8IOj82iL — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 21, 2026

El caso Blanqueo Fito comenzó el 3 de abril de 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó a la Fiscalía movimientos de dinero inusuales que habrían efectuado la esposa Peñarrieta y la pareja Briones.

Según la investigación, ambas habrían ingresado 2,4 millones de dólares al sistema financiero sin justificar, cuyos fondos los habrían acumulado por actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato y robo.