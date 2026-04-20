Caso Blanqueo Fito: Fiscal presenta pruebas contra Adolfo Macías y sus familiares

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Lo que debes saber Alias Fito y familiares enfrentan juicio en Ecuador por blanqueo de $25 millones.

Fiscalía presentó pruebas contra Fito y 16 procesados en audiencia de juicio en Quito.

UAFE detectó ingresos sospechosos de $2 millones; caso vincula narcotráfico, extorsión y lavado de activos.

La segunda jornada de la audiencia de juicio en contra de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cinco familiares del sospechoso y dos personas jurídicas (empresas) se realizó desde la mañana del domingo 19 de abril de 2026 y se prolongó durante más de siete horas, en una nueva etapa del caso Blanqueo Fito, causa que enfrenta el excabecilla de Los Choneros junto a su círculo íntimo.

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Durante la diligencia, la Fiscalía continuó con la práctica de los elementos probatorios en contra de alias Fito y los demás procesados, este domingo comparecieron tres peritos y 15 testigos, mientras que el sábado, el Ministerio Público concluyó sus alegatos de apertura y presentó su teoría del caso y dispuso la intervención de tres testigos.

Los familiares de Fito procesados por blanqueo

Según Fiscalía, Fito, su esposa, Inda Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; sus hermanos Ronald y Yandri Macías, sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y su pareja, Angie Briones, habrían conformado un estructura societaria, patrimonial y económica con el fin de dar apariencia de legalidad a más de 25 millones de dólares, que habrían sido obtenidos a través de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, asesinato, entre otros delitos.

Este caso se inició el 25 de marzo de 2024, después de que la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) envió los reportes de Operaciones Inusuales (ROI) a la Fiscalía, en donde analizó los movimientos económicos de Briones y de la esposa del excabecilla, quienes habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero nacional.

Alias Fito ahora está detenido en Estados Unidos, tras ser extraditado por la justicia de ese país y enfrenta cargos por conspiración para narcotráfico y tráfico de armas.

En este caso, en total 17 personas naturales y cuatro jurídicas están llamadas a juicio, pero solo ocho enfrentan el proceso.

La audiencia de juicio se suspendió en la noche de este domingo y continuará este lunes, desde las 09:30.