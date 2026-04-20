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Caso Blanqueo Fito: Fiscal presenta pruebas contra Adolfo Macías y sus familiares

Alias Fito, excabecilla de Los Choneros, y cinco de sus familiares enfrentan el juicio por supuesto lavado de activos en el caso Blanqueo Fito

Inda Mariela Peñarrieta, esposa de alias Fito, es una de las procesadas por Fiscalía en el caso Blanqueo Fito.

Inda Mariela Peñarrieta, esposa de alias Fito, es una de las procesadas por Fiscalía en el caso Blanqueo Fito.Foto: Cortesía

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Redacción Expreso

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Lo que debes saber

  • Alias Fito y familiares enfrentan juicio en Ecuador por blanqueo de $25 millones.
  • Fiscalía presentó pruebas contra Fito y 16 procesados en audiencia de juicio en Quito.
  • UAFE detectó ingresos sospechosos de $2 millones; caso vincula narcotráfico, extorsión y lavado de activos.

La segunda jornada de la audiencia de juicio en contra de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cinco familiares del sospechoso y dos personas jurídicas (empresas) se realizó desde la mañana del domingo 19 de abril de 2026 y se prolongó durante más de siete horas, en una nueva etapa del caso Blanqueo Fito, causa que enfrenta el excabecilla de Los Choneros junto a su círculo íntimo.

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Durante la diligencia, la Fiscalía continuó con la práctica de los elementos probatorios en contra de alias Fito y los demás procesados, este domingo comparecieron tres peritos y 15 testigos, mientras que el sábado, el Ministerio Público concluyó sus alegatos de apertura y presentó su teoría del caso y dispuso la intervención de tres testigos.

Los familiares de Fito procesados por blanqueo

Según Fiscalía, Fito, su esposa, Inda Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; sus hermanos Ronald y Yandri Macías, sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y su pareja, Angie Briones, habrían conformado un estructura societaria, patrimonial y económica con el fin de dar apariencia de legalidad a más de 25 millones de dólares, que habrían sido obtenidos a través de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, asesinato, entre otros delitos.

Este caso se inició el 25 de marzo de 2024, después de que la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) envió los reportes de Operaciones Inusuales (ROI) a la Fiscalía, en donde analizó los movimientos económicos de Briones y de la esposa del excabecilla, quienes habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero nacional.

Alias Fito ahora está detenido en Estados Unidos, tras ser extraditado por la justicia de ese país y enfrenta cargos por conspiración para narcotráfico y tráfico de armas.

En este caso, en total 17 personas naturales y cuatro jurídicas están llamadas a juicio, pero solo ocho enfrentan el proceso.

La audiencia de juicio se suspendió en la noche de este domingo y continuará este lunes, desde las 09:30.

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