Extradición a Estados Unidos: qué busca la justicia de EE.UU. en el caso 'Pipo'

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso EE.UU. pidió en abril extraditar a alias Pipo desde España por conspiración para ingresar cocaína.





La justicia de Estados Unidos busca juzgar a Pipo en California por narcotráfico transnacional.





España analiza en 2026 a qué país extradita a Pipo mientras Ecuador y EE.UU. reclaman jurisdicción.





La justicia de Estados Unidos activó un pedido formal de extradición contra el ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, conocido como alias Pipo con el objetivo de juzgarlo por delitos de narcotráfico vinculados directamente a su territorio.

El requerimiento fue presentado ante la Audiencia Nacional de España, país donde el procesado permanece detenido desde noviembre de 2025.

"Actualmente, Ecuador está en la línea en la que estamos solicitando la extradición de alias Pipo para el FBI. Estados Unidos también está en ese proceso; ahora ellos están en una fase y nosotros avanzamos en otra. Va a llegar un momento en el que ambos países coincidiremos en la misma etapa", explicó el ministro de Interior, John Reimberg

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El cargo central: intento de introducir cocaína en EE. UU.



El Departamento de Justicia estadounidense acusa a alias Pipo de conspirar para introducir al menos cinco kilogramos de cocaína en territorio norteamericano.

El expediente se basa en una acusación formal emitida el 4 de febrero de 2026 por un gran jurado del Tribunal Federal del Distrito Sur de California.

Según la documentación judicial, las pruebas fueron recopiladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y respaldadas por un informe de un fiscal auxiliar, lo que permite a EE. UU. reclamar jurisdicción directa sobre el caso, incluso cuando los hechos no se consumaron dentro de su territorio.

La justicia de Estados Unidos busca juzgar a Pipo en California por narcotráfico transnacional.Cortesía

¿Por qué Estados Unidos reclama jurisdicción?

A diferencia de otros procesos abiertos en Ecuador, la acusación estadounidense se enfoca en el impacto potencial del delito en su sistema federal, específicamente en la importación de droga a su país. Bajo la legislación de EE. UU., la conspiración y la intención comprobada de tráfico internacional son suficientes para iniciar un juicio penal federal.

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Este enfoque explica por qué Washington solicita que el proceso se resuelva en sus tribunales, donde los delitos de narcotráfico transnacional suelen implicar penas más severas y regímenes carcelarios de alta seguridad.

"He sido sumamente claro desde el primer día: la decisión del Gobierno es que se vaya a Estados Unidos. Sin embargo, vamos a continuar con el proceso. No queremos que exista ningún problema entre los dos países que estamos llevando adelante este proceso, que pueda hacer que se caiga y que la persona quede en libertad", agrega Reimberg.

¿El rol de España en la decisión final?



Alias Pipo se encuentra recluido en una prisión de Zaragoza, mientras la justicia española evalúa pedidos de extradición simultáneos: uno presentado por Estados Unidos y otro por Ecuador.

La Audiencia Nacional deberá determinar a qué país se concede la entrega, considerando factores como la gravedad de los cargos, la solidez de los expedientes y las garantías procesales.

Un perfil que refuerza el interés internacional



Las autoridades identifican a Chavarría como uno de los principales líderes de la organización criminal Los Lobos, estructura vinculada al narcotráfico y a redes internacionales que operan entre América y Europa.

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De acuerdo con investigaciones, habría dirigido operaciones desde el exterior tras simular su muerte y usar identidades falsas para evadir a la justicia. Este historial fortalece la tesis estadounidense de que se trata de un caso de criminalidad organizada transnacional, no de un delito aislado.

¿Qué no forma parte del pedido de EE. UU.?



Aunque alias Pipo ha realizado declaraciones sobre asuntos políticos y otros crímenes en Ecuador, esos señalamientos no forman parte del expediente de extradición estadounidense. La solicitud se limita exclusivamente a delitos relacionados con narcotráfico y conspiración para la distribución de drogas.

Si la extradición se concede a Estados Unidos, alias Pipo enfrentaría un juicio federal que podría derivar en condenas de larga duración. Si España prioriza el pedido ecuatoriano, el proceso se desarrollaría primero en cortes nacionales, antes de una eventual entrega posterior.