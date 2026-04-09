Corte Nacional dicta auto de procesamiento en caso de extradición de alias Topo

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Corte Nacional dicta auto el 7 de abril en Ecuador por extradición de alias Topo a EE. UU.





Caso avanza en Quito tras pedido de EE. UU. por presunto tráfico de drogas y armas.





Proceso entra en nueva fase porque Corte solicita garantías al país requirente.

La Corte Nacional de Justicia emitió un auto de procesamiento dentro de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos contra alias Topo investigado por presunto tráfico internacional de drogas y armas.

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La decisión fue adoptada el 7 de abril de 2026 por la Presidencia del alto tribunal y marca un avance en el trámite judicial. El caso involucra a Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo requerido por un tribunal del estado de Nueva York.

¿Qué implica el auto de procesamiento en la extradición?

Con esta resolución, el proceso de extradición entra en una nueva etapa dentro del sistema judicial ecuatoriano. El auto de procesamiento es una fase clave que permite continuar con el análisis del pedido internacional.

Como parte del procedimiento, la Corte solicitó a Estados Unidos la remisión de las garantías correspondientes, un requisito necesario para avanzar en la causa.

La decisión fue adoptada el 7 de abril de 2026 por la Presidencia del alto tribunal y marca un avance en el trámite judicial.Cortesía

Delitos investigados y cooperación internacional

El ciudadano es requerido por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y armas, considerados de alto impacto y vinculados al crimen transnacional.

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Este tipo de procesos se enmarca en los mecanismos de cooperación judicial internacional, que permiten a Ecuador responder a solicitudes de otros países en investigaciones complejas.

¿Qué sigue en el proceso de extradición?

El trámite de extradición continuará con la verificación de requisitos legales y constitucionales antes de que se tome una decisión final sobre la entrega del requerido.

La Corte Nacional reiteró que el proceso se desarrolla bajo el principio de debido proceso y conforme a la normativa vigente, en coordinación con las autoridades del país solicitante.