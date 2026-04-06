Alias 'Topo' se opone a su extradición a los Estados Unidos

Darío Peñafiel, conocido como 'Topo', no consintió su extradición para que un Tribunal en EE. UU. lo procese por narcotráfico

Darío Peñafiel, alias 'Topo', asistió a la audiencia de extradición a Estados Unidos, desde la cárcel del Encuentro.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, instaló este 6 de abril de 2026 la audiencia de comparecencia de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias 'Topo', quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, ya que la Justicia de ese país busca trasladarlo para que enfrente cargos por presunto tráfico de drogas a nivel internacional y manejo de armas.

La audiencia se desarrolló de forma reservada y en la diligencia participaron el abogado defensor de Peñafiel Nieto, así como el procesado, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Darío Peñafiel intervino de forma telemática y dijo que no consiente su extradición a los Estados Unidos, en donde tiene un proceso penal activo por narcotráfico y tráfico de armas ilegales en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.

¿Quién es alias 'Topo'?

Alias 'Topo' es cabecilla de Los Choneros, fue colaborador de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', y tiene "estrechos vínculos son el grupo armado colombiano disidente de las FARC 'Frente Carolina Ramírez'", según el Ministerio del Interior.

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Al igual que Peñafiel, el abogado del procesado se opuso a que su cliente sea llevado a Estados Unidos, bajo el argumento de que en ese país no se respetan los derechos humanos, que el sistema de justicia norteamericano contempla la pena de muerte y que aún tiene procesos judiciales pendientes en Ecuador.

Juez nacional anunciará su decisión en otra audiencia

Después de haber escuchado los alegatos de alias 'Topo', su abogado, y de la Fiscalía, Rodríguez suspendió la diligencia y dijo que convocará a una nueva audiencia para dar a conocer su decisión.

La audiencia de este lunes se desarrolla casi 7 meses después de que Peñafiel fue capturado. El 13 de septiembre de 2025 el cabecilla fue detenido en Limonchicta, cantón Tena, provincia de Napo, durante una operación de la Policía Nacional.

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FITO TENDRÁ COMPAÑÍA PARA QUE NO SE SIENTA SOLO.



Se trata de Darío Javier P.N. Objetivo de Alto Valor de la Policía Nacional.



Alrededor de las 15h00, en una operación netamente policial, alias “Topo” fue capturado cerca de la comunidad de LIMONCHICTA en el Tena.



Peñafiel… pic.twitter.com/hNAOSDW4Ei — John Reimberg (@JohnReimberg) September 13, 2025

En ese entonces, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que alias 'Topo' es considerado como un objetivo de alto valor y tenía boletas de captura vigentes por el asesinato de un agente de la policía, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas y extorsión.

El año pasado, el secretario de Estado ya mencionó que alias 'Topo' enfrentaba un proceso de extradición y aseguró que "pronto le hará compañía a 'Fito'".

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