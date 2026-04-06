Tres aprehendidos por intento de secuestro en Quito: así fue el rescate

Delincuentes fingieron viaje por app para secuestrar a conductor en Selva Alegre: hay tres detenidos

Tres personas fueron aprehendidas tras un intento de secuestro en el sector de Selva Alegre; la víctima está a salvo.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó este lunes 6 de abril a través de su cuenta en X sobre la aprehensión de tres personas implicadas en un intento de secuestro ocurrido en el sector de Selva Alegre.

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Según detalló el funcionario, los presuntos delincuentes —un hombre y dos mujeres— solicitaron un servicio de transporte mediante una aplicación móvil. Una vez dentro del vehículo, habrían intimidado al conductor utilizando un arma de fuego con la intención de perpetrar el secuestro.

Gracias a la rápida coordinación entre el ECU 911 y la Policía Nacional del Ecuador, se ejecutó un operativo que permitió interceptar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos junto a la víctima.

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Durante el procedimiento, las autoridades encontraron armas de fuego y municiones en poder de los implicados, quienes fueron inmediatamente aprehendidos y puestos a órdenes de la justicia para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Rumiñahui



TRES SUJETOS APRESADOS POR INTENTO DE SECUESTRO EN LOS CHILLOS



Los delincuentes (un hombre y dos mujeres) habían solicitado transporte vía aplicación y una vez dentro del carro, a la altura del sector Selva Alegre, habían intimidado al conductor con un arma de fuego.… pic.twitter.com/8sIwSWzb3A — John Reimberg (@JohnReimberg) April 6, 2026

El ministro Reimberg confirmó que la persona afectada se encuentra a buen recaudo y fuera de peligro. Además, reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad de continuar trabajando para garantizar la protección ciudadana.

“Seguimos trabajando”, concluyó el titular del Interior en su mensaje.

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