Inseguridad en Quito: Delincuentes exigen hasta $3.000 para devolver los vehículos

andas criminales en el sur de Quito utilizan controles universales para vulnerar la seguridad vehicular

Referencia. Delincuentes roban autos en Quito y luego exigen hasta 3.000 dólares para devolverlos a sus dueños.

El robo de vehículos en Quito continúa en aumento y adopta nuevas modalidades delictivas. En el sur de la capital, una víctima denunció que delincuentes le exigieron hasta 3.000 dólares para recuperar su automóvil, evidenciando una preocupante tendencia de extorsión vinculada al robo de autos.

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Robo con tecnología: así operan los delincuentes

El afectado relató que dejó su vehículo estacionado en la calle Quitumbe Ñan, frente a la Plataforma del Sur. Según su testimonio, los delincuentes utilizaron un “control universal” para abrir el auto sin forzarlo y sustraerlo en cuestión de minutos.

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Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que merodeaban el vehículo antes del robo. Vestían como “campaneros”, una estrategia que les permite pasar desapercibidos en zonas concurridas.

El delito ocurrió en horas de la mañana, pese a que en el lugar había un cuidador informal. Sin embargo, la víctima denunció la ausencia de controles efectivos y cuestionó la informalidad del sistema de vigilancia en la zona.

Extorsión tras el robo: hasta $3.000 por la devolución

Tras el robo, los delincuentes contactaron al propietario para exigirle dinero a cambio de devolver el vehículo. Según la denuncia, las tarifas no son fijas: los criminales imponen los montos en función del perfil de la víctima y del valor del automóvil.

Este tipo de extorsión se ha vuelto cada vez más frecuente en la capital ecuatoriana, donde las bandas delictivas combinan tecnología y presión psicológica para obtener ganancias rápidas.

Cifras alarmantes en 2025

Los datos de la Fiscalía General del Estado reflejan la magnitud del problema:

En la provincia de Pichincha se registraron 2.626 robos de vehículos en 2025.

De ese total, 2.492 casos ocurrieron en Quito, lo que representa cerca del 95 %.

A nivel nacional, se reportaron 8.081 robos de vehículos en el mismo año.

Estas cifras consolidan a Quito como el principal foco de este delito en el país.

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Recuperación de vehículos: cifras bajas frente al delito

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Ecuador, en enero de 2026 se lograron recuperar cuatro vehículos y seis motocicletas en su jurisdicción.

No obstante, el contraste es evidente: mientras en Quito se roban casi siete autos al día, las recuperaciones representan apenas una fracción mínima frente al total de denuncias.

Según la Policía, los primeros 15 a 30 minutos son claves. Cuando el ciudadano llama de inmediato al 911, se activa la red y se puede establecer y cerrar rutas. Cuando el reporte se demora, el vehículo ya puede estar fuera de la provincia, detallan.

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