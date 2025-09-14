Así fue la llegada de alias Topo a Guayaquil tras ser recapturado en Tena

Darío Peñafiel, alias Topo, considerado segundo al mando de Los Choneros-Fatales, fue capturado en Tena y llevado a Guayaquil

Alias Topo fue llevado a la cárcel la Roca en un convoy de seguridad.

Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como alias Topo, uno de los criminales más buscados de Ecuador y mano derecha de Los Choneros-Fatales, fue recapturado la mañana del sábado 13 de septiembre en el cantón Tena, provincia de Napo.

Ese mismo día, cerca de las 23:10, fue trasladado a Guayaquil en una avioneta proveniente de Quito. Una vez en el aeropuerto, fue conducido bajo un fuerte operativo policial hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Durán.

Alias Topo vestía una pantaloneta y camiseta negras, sandalias y permanecía esposado, rodeado de patrullas y motocicletas que reforzaban la custodia.

Así fue la captura de alias Topo en la Amazonía

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Peñafiel Nieto fue ubicado en una vivienda cercana a la comunidad de Limonchica, en Tena, donde intentaba ocultarse. Al momento de su captura, se encontraba dentro de un vehículo y en posesión de un bolso con varios fajos de dinero en efectivo.

Reimberg destacó que no se permitirá que jueces locales frenen el proceso judicial ni obstaculicen la extradición a Estados Unidos, donde el detenido es requerido por la Corte de Nueva York por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

El prontuario criminal de Darío Peñafiel, alias Topo

Alias Topo contaba con dos boletas de captura vigentes y un historial delictivo amplio. Había sido detenido en al menos cuatro ocasiones previas por:

Tráfico de armas

Asociación ilícita

Secuestro extorsivo

Pensión alimenticia incumplida

En ocasiones anteriores, Peñafiel obtuvo medidas sustitutivas de presentación periódica cada ocho días, lo que le permitió huir hasta permanecer prófugo por varios meses.

¿Dónde permanecerá detenido alias Topo antes de su extradición?

Tras su llegada a Guayaquil, alias Topo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde permanecerá recluido mientras avanza su proceso de extradición a los Estados Unidos.

Con su captura, las autoridades aseguran un nuevo golpe contra el crimen organizado en Ecuador y el debilitamiento de la estructura de Los Choneros-Fatales.

