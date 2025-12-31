Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | EXPRESO no se rinde

Desde mañana, nuestro compromiso por defender los intereses de la ciudadanía se renueva y será ratificado cada día

Cerramos hoy el 2025, un año de acusaciones y persecuciones infames. No obstante de ello hemos podido demostrar nuestra absoluta inocencia.

El hostigamiento es el precio que debemos pagar por hacer un periodismo comprometido con los intereses de todos los ecuatorianos, quienes merecen tener seguridad jurídica, atención en salud de primera, educación de calidad, carreteras en buen estado, un territorio libre de violencia y de corrupción y todo aquello por lo cual contribuimos con los impuestos directos e indirectos que pagamos año tras año.

Diario EXPRESO ha abanderado las investigaciones en el sector de la salud, impidiendo incluso con una de ellas que se concrete lo que podría haber constituido un atraco de inmensas dimensiones: la gestión y digitalización del sistema de salud pública por parte de una empresa sin la trayectoria, solvencia ni el expertise necesarios para una función de tanta envergadura. Asimismo, ha expuesto ante la opinión pública la información que evidencia la corrupción que sacude al órgano que administra y que debe regular al sistema de justicia.

Desde mañana, nuestro compromiso por defender los intereses de la ciudadanía se renueva y será ratificado cada día, en la medida que nuestros lectores, suscriptores y anunciantes así lo permitan y demanden. Con el apoyo de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, lo lograremos.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | EXPRESO no se rinde

  2. Carlos Alfonso Martínez | Samborondón sin agua por cortes de Amagua

  3. Iñigo Balda | 2026

  4. Sophia Forneris | La hipocresía del poder

  5. Andrés Isch | Tres deseos

LO MÁS VISTO

  1. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  2. Bancos en Ecuador atenderán con normalidad el 30 y 31 de diciembre de 2025: horarios

  3. Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

  4. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  5. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?