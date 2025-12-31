Editorial | EXPRESO no se rinde

Desde mañana, nuestro compromiso por defender los intereses de la ciudadanía se renueva y será ratificado cada día

Cerramos hoy el 2025, un año de acusaciones y persecuciones infames. No obstante de ello hemos podido demostrar nuestra absoluta inocencia.

El hostigamiento es el precio que debemos pagar por hacer un periodismo comprometido con los intereses de todos los ecuatorianos, quienes merecen tener seguridad jurídica, atención en salud de primera, educación de calidad, carreteras en buen estado, un territorio libre de violencia y de corrupción y todo aquello por lo cual contribuimos con los impuestos directos e indirectos que pagamos año tras año.

Diario EXPRESO ha abanderado las investigaciones en el sector de la salud, impidiendo incluso con una de ellas que se concrete lo que podría haber constituido un atraco de inmensas dimensiones: la gestión y digitalización del sistema de salud pública por parte de una empresa sin la trayectoria, solvencia ni el expertise necesarios para una función de tanta envergadura. Asimismo, ha expuesto ante la opinión pública la información que evidencia la corrupción que sacude al órgano que administra y que debe regular al sistema de justicia.

Desde mañana, nuestro compromiso por defender los intereses de la ciudadanía se renueva y será ratificado cada día, en la medida que nuestros lectores, suscriptores y anunciantes así lo permitan y demanden. Con el apoyo de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, lo lograremos.