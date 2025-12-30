Lazito fue declarado inocente en juicio por presunto descrédito contra Sarah Alarcón

Lazito rindió su testimonio durante la audiencia y fue declarado inocente por la autoridad judicial.

El comunicador Leonardo Quezada, conocido como Lazito, fue declarado inocente este martes 30 de diciembre tras la audiencia de juzgamiento dentro del proceso penal iniciado por Sarah Alarcón, quien lo acusó de haber proferido expresiones que habrían afectado su imagen pública.

La diligencia se desarrolló a puerta cerrada desde las 08:30 en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil y correspondió a la fase final del juicio. Luego de varias horas de exposición de pruebas y testimonios, el juez resolvió absolver al comunicador al no encontrar elementos suficientes que configuren el delito denunciado.

Se escucharon testimonios de la farándula

Durante la audiencia se escucharon los testimonios presentados por la defensa, entre ellos los de varios comunicadores vinculados al programa Los Hackers, espacio en el que, según la acusación, se emitieron los comentarios cuestionados el pasado 3 de julio. También declararon periodistas que fueron llamados como testigos, mientras que otros convocados no rindieron versión tras decisión judicial.

Uno de los ausentes fue Moisés Delgado, conocido como La Víbora, quien había sido citado, pero no compareció alegando motivos de salud. Asimismo, Samantha Grey y Lisette Cedeño no dieron su testimonio, luego de que el juez resolviera no receptarlos.

Lazito rindió su versión ante el juez y sostuvo su postura de no haber incurrido en expresiones que constituyan un delito. Con la sentencia absolutoria, el proceso queda cerrado en primera instancia, poniendo fin a uno de los casos más mediáticos del ámbito farandulero y judicial del 2025.

Hasta el cierre de esta edición, Sarah Alarcón no se había pronunciado públicamente tras conocerse la resolución.

