¿Qué hay detrás de la campaña digital contra Sarah Alarcón a días del juicio?

El 30 de diciembre continuará el proceso legal que la influencer inició para defender su imagen y buena reputación

Para el 30 de diciembre está fijada la segunda audiencia del proceso que sigue Sarah Gabriela Alarcón contra Leonardo Quezada. A pocos días de esa diligencia, en redes sociales se ha activado lo que parece ser una campaña de descrédito contra la influencer, hija de Gabriela Pazmiño Yépez.

En distintas plataformas circulan imágenes de ella junto al brasileño Cezar Augusto, manipuladas mediante ediciones para excluir a otras personas que estaban presentes y dar la impresión de que asistieron solos a un show de La Vecina. Se trata de material antiguo (de junio en el teatro Las Cámaras, no son recientes).

La intención no parece ser informativa, sino generar ruido, confusión y afectar la imagen pública de la participante del programa Soy el mejor.

Nada es casual en esta historia

Las imágenes, con texto incluido, no llegaron al azar. Fueron enviadas de forma dirigida a un grupo de páginas que, se sabe, las publicarían sin mayor cuestionamiento. Nada es casual en esta historia. La pregunta inevitable es: ¿quién o quiénes están detrás de esta estrategia?

Parece que algunos han olvidado o prefieren ignorar que la demanda se originó precisamente porque Sarah Gabriela considera que las declaraciones hechas afectaron su imagen y su buena reputación, no solo por lo dicho, sino por el manejo y tratamiento que se dio a la información.

Resulta llamativo, además, que este contenido se difunda principalmente en páginas y redes sociales vinculadas a personas que figuran como testigos.

Sarah Gabriela ha sido parte de los finalistas del reality de competencia de TC.

