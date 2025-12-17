Lila Flores: "Las Damas de Oro no nos hemos peleado y preparamos un nuevo show"

Según la cantante, el grupo estará cuando el público quiera un concierto con ellas

Lila Flores salió al frente para desmentir los rumores que aseguran que Las Damas de Oro estarían a punto de separarse. “Hablan por gusto, sin saber y sin preguntar”, afirmó la cantante.

Según explicó, la situación es mucho más simple: cada integrante retomará proyectos personales que habían quedado en pausa desde hace años. “Antes de irnos al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya sabíamos que esos proyectos quedaban pendientes, porque decidimos enfocarnos de lleno en el certamen musical”, indicó.

Lanzará disco en 2026

Adelantó que será en 2026 cuando cada una se dará el espacio para concretar esos planes. En su caso, lanzará un disco con canciones de su autoría, al estilo regional mexicano y rancheras. La empresa Rockass se encargará de su proyección como artista internacional. “En Ecuador he tenido grandes satisfacciones, pero ya es hora de dar un paso más allá”, comentó.

Eso sí, dejó claro que Las Damas de Oro siguen. “El grupo no se separa ni se ha terminado. Estaremos cuando el público quiera un show con nosotras. Yo tendré mis espectáculos, con mi propio estilo, y Las Damas tienen el suyo. No nos hemos peleado y ya estamos preparando un nuevo show.”, recalcó.

Sobre Katty Elisa, Lila comentó que tiene compromisos importantes con su fe, ya que forma parte de organizaciones religiosas dedicadas a la labor social, actividades que había dejado en stand by por priorizar al grupo. Además, destacó el notable cambio físico de su compañera tras una operación que, aseguró, fue beneficiosa para su salud.

Pasará fiestas con la familia

También lanzó una crítica a ciertos medios: “Los que no son serios se agarran de lo que sea para generar contenido, sin preguntar. Lamentablemente así se manejan”.

Por ahora, Lila Flores disfrutará de las fiestas en casa, junto a su familia.

Las Damas de Oro participaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde compitieron en la categoría folclórica con el tema Canto de mi tierra. Obtuvieron la Gaviota de Plata.

