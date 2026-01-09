Alulosa: un sustituto del azúcar como endulzante prometedor

Puede ayudar a controlar los picos de glucosa después de las comidas y perfilarse como una alternativa dulce más saludable

¿Por qué la alulosa se perfila como la mejor opción?

Muchas personas buscan reducir el consumo de azúcar sin renunciar al sabor. La alulosa destaca porque ayuda a moderar el aumento de glucosa después de las comidas, aporta casi cero calorías y mantiene un gusto muy similar al del azúcar tradicional.

Esta afirmación no surge de opiniones comerciales, sino de investigaciones realizadas en humanos y publicadas en revistas científicas reconocidas.

Los resultados principales provienen de dos fuentes; un estudio en adultos sanos publicado por Cambridge University Press (2025), donde se comparó un desayuno dulce preparado con alulosa frente a uno convencional; y una revisión sistemática y metaanálisis publicados en la revista Plos One (2023), que reunió y analizó varios estudios sobre consumo de alulosa en personas sanas.

Ambos trabajos evaluaron cómo cambia la glucosa después de comer cuando se usa alulosa en lugar de azúcar común.

Lo que muestran los estudios

En el estudio difundido por Cambridge University Press, jóvenes adultos consumieron dos versiones del mismo desayuno dulce: una con alulosa y otra con un endulzante habitual.

Las mediciones realizadas luego de la comida mostraron que la elevación de la glucosa fue menor en el periodo posterior cuando la preparación incluía alulosa.

Por otro lado, la revisión publicada en Plos One analizó resultados de diferentes investigaciones donde se consumieron 5 y 10 gramos de alulosa. El análisis conjunto reveló que las personas que consumieron alulosa tuvieron un aumento menor de la glucosa después de comer, en comparación con quienes no la consumieron.

En palabras simples, las investigaciones coinciden en que la alulosa ayuda a moderar el “pico” de glucosa tras las comidas y que puede convertirse en una herramienta útil para mejorar el manejo del azúcar en la dieta diaria.

¿De dónde sale la alulosa?

Este carbohidrato simple es un tipo de azúcar que aparece de forma natural en pequeñas cantidades en algunas frutas y alimentos de origen vegetal. Tiene un sabor muy similar al azúcar tradicional, pero aporta una cantidad mínima de calorías y genera un menor impacto en los niveles de glucosa, lo que la convierte en una alternativa atractiva para bebidas, postres y preparaciones dulces.

Un ingrediente con potencial para el futuro

Los estudios publicados en Cambridge University Press y Plos One muestran que la alulosa no es solo un sustituto del azúcar: es un ingrediente con beneficios reales para una alimentación más equilibrada.

Aunque siempre debe formar parte de un estilo de vida saludable y no reemplazar hábitos de dieta responsable, la evidencia disponible indica que puede desempeñar un papel importante en la reducción del impacto del azúcar después de las comidas.

Mermelada casera de frutas con alulosa

2 Tz. de fruta fresca o congelada (fresa, mora, arándano, mango o durazno); 1/3 a 1/2 Tz. de alulosa (ajusta al gusto); 2 Cdas. de jugo de limón; 2 a 3 Cdas. de agua (solo si la fruta está muy seca); opcional: 1 Cdta. de semillas de chía o 1/2 Cdta. de gelatina sin sabor para espesar.

Corte la fruta en cubos y colóquela en una olla pequeña. Cocine a fuego medio y si la fruta no suelta jugo, agregue 2–3 cucharadas de agua. Añada la alulosa y el limón y mezcle bien. Deje cocinar de 10 a 15 minutos, revolviendo constantemente. La fruta empezará a ablandarse y formar una salsa espesa. Si desea, aplaste la fruta con un tenedor o déjela en trocitos, según la textura que prefiera. Si desea una consistencia más firme, añada las semillas de chía o la gelatina sin sabor previamente disuelta. Mezcle y cocine 2 minutos más. Deje reposar, pase a un frasco de vidrio y refrigere hasta por 10 días.

Consejos útiles

La alulosa no carameliza como el azúcar, por eso la textura depende más de la cocción y la fruta.

Si prefieres más dulzor, añade un poco más de alulosa al final y mezcla fuera del fuego.

Para una versión baja en carbohidratos, las mejores frutas son: fresas, moras, frambuesas o arándanos.

