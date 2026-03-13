Emelec vs Orense: Así formaría el Bombillo en medio de presión y autocrítica

El equipo eléctrico perfila su posible equipo titular para enfrentar a Orense con la urgencia de sumar en la LigaPro.

El Club Sport Emelec vive días de tensión tras la derrota en el Clásico del Astillero, resultado que dejó al equipo golpeado anímicamente y con la presión de mejorar su rendimiento en la LigaPro. A esto se suma la penalización de -3 puntos en la tabla con las que empezó por sanciones administrativas, situación que obliga al cuadro eléctrico a reaccionar de inmediato.

Con ese panorama, el equipo guayaquileño se prepara para recibir este domingo 15 de marzo a Orense Sporting Club en el estadio Estadio George Capwell, en un duelo que aparece como clave para empezar a salir del fondo de la clasificación.

Durante la semana, el ambiente dentro del plantel ha estado marcado por la autocrítica. Jugadores y cuerpo técnico han revisado los errores cometidos en los últimos encuentros, especialmente la falta de eficacia frente al arco rival cuando juegan como locales.

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La posible alineación que analiza Emelec

Para este compromiso, el cuerpo técnico estudia un cambio táctico importante: abandonar el sistema con un solo delantero y apostar por dos atacantes para tener mayor presencia ofensiva.

La posible alineación que se perfila para enfrentar a Orense sería la siguiente:

Arquero: Pedro Ortiz

Pedro Ortiz Defensas: Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón y Valencia

Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón y Valencia Carrilero derecho: Romario Caicedo

Romario Caicedo Carrilero izquierdo: Ariel Mina

Ariel Mina Volante central: Griffith

Griffith Mediocampista: José Cevallos Jr.

José Cevallos Jr. Volante creativo: Francisco Pisini (aunque podría aparecer Miller Bolaños)

Francisco Pisini (aunque podría aparecer Miller Bolaños) Delanteros: Lucas Klimowicz y José Neris

Una dupla ofensiva que ilusiona

La principal novedad estaría en el ataque. El juvenil Klimowicz podría formar dupla con el uruguayo José Neris, quien incluso había manifestado que se siente más cómodo jugando acompañado dentro del área.

Desde el plantel consideran que esta posible sociedad ofensiva podría ayudar a romper la falta de gol que ha afectado al equipo en las últimas jornadas.

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Dudas en el mediocampo

Uno de los puntos que todavía analiza el cuerpo técnico es la situación de Pisini, quien ya recibió el alta médica tras recuperarse de una lesión. Aunque aparece como opción para arrancar, también se evalúa reservarlo pensando en el próximo duelo frente a Independiente del Valle.

Si esa decisión se concreta, Miller Bolaños podría asumir ese rol desde el inicio, aunque el atacante también ha sido manejado con cautela debido a una molestia muscular.

Dentro del grupo existe consenso en que el equipo ha tenido buenos momentos de juego, pero le ha faltado contundencia. Por eso, la consigna para el duelo ante Orense será transformar el dominio del balón en goles.

Con la presión de los puntos y la necesidad de escalar posiciones en la LigaPro, Emelec buscará que los ajustes tácticos de la semana se reflejen en la cancha y así empezar a cambiar su presente en el torneo.

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