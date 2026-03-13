Transmisión EN VIVO de Técnico Universitario vs Libertad partido de LigaPro

El Rodillo Rojo aún no gana en la LigaPro y necesita reaccionar en casa ante un Libertad que llega invicto

La fecha 4 de la LigaPro se abre desde las 16:30 del 13 de marzo, con un duelo clave entre Técnico Universitario y Libertad FC, que se enfrentarán en el estadio Estadio Bellavista. El partido se podrá seguir EN VIVO a través de expreso.ec.

El conjunto ambateño atraviesa un inicio de temporada complicado. En tres jornadas disputadas todavía no conoce la victoria: suma dos empates y una derrota, con dos goles a favor y tres en contra. El equipo busca romper la mala racha y conseguir su primer triunfo en la LigaPro 2026, algo que le permita salir de los puestos incómodos de la tabla.

Alineaciones de Técnico Universitario vs Libertad

Del otro lado aparece un Libertad FC que llega con mejores sensaciones. El equipo lojano se mantiene invicto en el torneo, con dos triunfos y un empate, resultados que le permiten sumar 7 puntos y ubicarse entre los líderes del campeonato en este arranque de temporada.

En los papeles, el panorama es complejo para los locales. Técnico Universitario necesita sumar para no quedar rezagado en la clasificación, mientras que Libertad FC intentará mantener su buen momento y seguir prendido en la pelea por la punta.

Todo apunta a un partido intenso en Ambato, donde la urgencia del “Rodillo Rojo” chocará con la confianza de un Libertad que quiere seguir sorprendiendo en la LigaPro.

EN VIVO el partido Técnico Universitario vs Libertad

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