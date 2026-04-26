Annie Muñoz anuncia denuncia contra Rafael Correa para defender su curul

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Annie Muñoz, quien en la última semana de julio del 2025 asumió la curul que ocupaba Santiago Díaz, en reemplazo de Priscila Schettini, está dispuesta a todo. Ya no le preocupa haber sido expulsada de la Revolución Ciudadana.

Ahora Muñoz, quien reitera que es una mujer montuvia, anuncia que su equipo jurídico analiza las declaraciones de quien fue su líder, el expresidente Rafael Correa; y de todos quienes han hablado en su contra. Eso por no dejar el encargo para que asuma la titular de la curul, como reclaman sus antiguos compañeros.

En una entrevista con Visionarias, Muñoz adelantó que denunciará a Correa por “incitar al odio”. Además a Schettini y a una periodista (Alondra Santiago), “por “levantar falsos en mi contra”.

Annie Muñoz afirmó que identifica violencia psicológica, discriminación ética y racial y violencia política de género.

Esto alega Annie Muñoz:

Según Muñoz, la posesión del 14 de mayo del 2025 fue un acto administrativo que caducó para quien no pudo cumplir los requisitos.

“Es lamentable, no soy yo la que la ha violentado y ha usurpado”. Annie Muñoz

En esa línea, Muñoz dijo que defenderá su curul y que incluso la expulsión de la Revolución Ciudadana califica como infracción grave. La legisladora aseguró que siempre fue leal al proyecto político.

“No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó. Aunque obviamente ella era suplente de Santiago Díaz, reemplazo de Schettini, quien ganó la curul.

Schettini perdió los derechos políticos durante tres años, tras una denuncia por violencia política de género de la exfiscal Diana Salazar.

Lo que dice Priscila Schettini

Por su parte, Schettini ha dicho que hubo “un pacto entre el presidente Niels Olsen, de ADN; y el Consejo de Administración Legislativa con Muñoz, para quitarme mi curul”. Se refiere a un oficio enviado por Muñoz en el que pide que se niegue la posibilidad de que ingrese como asambleísta nacional. Alega que también fue elegida en plancha