Servicio militar 2026: qué deben hacer los jóvenes tras el cierre del registro

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Reclutamiento del Ejército inició en febrero y seguirá hasta agosto de 2026 en Ecuador.





Inteligencia revisa tatuajes y antecedentes para evitar infiltración criminal en escuelas militares.





Llamamiento para aspirantes continúa el 4 de mayo dentro del proceso de selección militar.





El proceso de reclutamiento a las escuelas de formación militar del Ejército Ecuatoriano continúa en marcha y entra en una fase clave de evaluaciones, bajo un esquema que refuerza los controles de seguridad para evitar el ingreso de aspirantes vinculados a actividades ilícitas.

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La convocatoria, que se abrió el 6 de febrero de 2026, se extenderá hasta agosto, cuando finalice el proceso de selección de nuevos oficiales y tropa.

Se alista llamamiento de completamiento para el 4 de mayo

Actualmente, los postulantes se encuentran en la fase de evaluaciones de laboratorio y salud, como parte de los filtros médicos y psicológicos obligatorios. Además, se alista el llamamiento de completamiento, previsto para el 4 de mayo, dirigido a quienes continúan habilitados en el proceso.

Las autoridades militares señalaron que quienes presenten problemas médicos temporales podrán reincorporarse una vez superadas dichas condiciones, siempre que cumplan el resto de requisitos.

Inteligencia revisa tatuajes y antecedentes para evitar infiltración criminal en escuelas militares.Leonardo Velasco / Expreso

Inteligencia y Policía analizan tatuajes y antecedentes judiciales

El teniente coronel Eduardo Ruiz, jefe de Comunicación de la Dirección de Movilización, explicó que el reclutamiento incluye verificaciones de inteligencia militar y Policía Judicial, con énfasis en la revisión de tatuajes y situación judicial de los aspirantes.

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Según detalló, existen antecedentes en los que ciertos símbolos o marcas están asociados a grupos delincuenciales, por lo que cada caso es analizado individualmente para garantizar transparencia y seguridad institucional en el ingreso a las Fuerzas Armadas.

Requisitos para postular a las escuelas militares

El proceso está dirigido a ciudadanos ecuatorianos, ya sea por nacimiento o por filiación, con edades entre 18 y 22 años al momento del ingreso.

Aptitud médica, física y psicológica

No haber sido dado de baja de Fuerzas Armadas o Policía Nacional

Mantener estado civil soltero y sin hijos durante toda la formación.

Además, ni el aspirante ni sus familiares en primer grado deben registrar antecedentes penales ni procesos judiciales. También se exige aprobar pruebas de confianza, cumplir con estaturas mínimas según la escuela y no estar afiliado a partidos políticos.

Escuelas habilitadas y cronograma del proceso

Las postulaciones están abiertas para la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), la Escuela de Formación de Soldados del Ejército (ESFORSE “Vencedores del Cenepa”) y la Escuela de Iwias, cada una con parámetros específicos.

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Un curso preparatorio virtual entre mayo y julio

entre mayo y julio Evaluaciones físicas en julio

en julio Pruebas académicas, de confianza y entrevistas personales en agosto, cuando concluirá el proceso de selección.

Inscripciones y proceso gratuito