Reclutamiento militar 2026: guía completa de requisitos y fechas de postulación

Hay tres opciones de formación, en Quito, Ambato y la Amazonía

En una ceremonia, desarrollada en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Parcayacu.

Bachilleres de entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días pueden inscribirse en la más reciente convocatoria del Ejército de Ecuador. Desde el viernes 6 de febrero de 2026, los aspirantes a formarse como soldados u oficiales podrán registrarse en este proceso de selección.

Como es usual, los aspirantes deberán pasar por pruebas físicas (incluyen chequeos médicos), psicológicas y de confianza. No se ha definido cuál es el número de bachilleres que serán admitidos. Únicamente se conoce que el registro se podrá hacer hasta el 20 de marzo.

Para inscribirse deben acceder al sitio web ejercitoecuatoriano.mil.ec y seguir los pasos en reclutamiento. No deben pagar por el registro. Hay tres opciones de formación militar; solo en una de ellas se admite a mujeres. En oficiales, como mínimo, los hombres deben medir 1.65 metros; y las mujeres 1.60 metros.

En la web, el Ejército de Ecuador suele compartir la información en detalle con los requisitos e inclusive videos para que tenga en mente cómo serán las pruebas físicas a las que se someterán. En la fase de formación, quienes pasen las pruebas, recibirán 212 dólares mensuales.

Las opciones para ser parte de la convocatoria del Ejército de Ecuador 2026

Al momento se ha definido que hombres y mujeres pueden acceder a la Escuela Superior Eloy Alfaro, en Quito, para capacitarse como oficiales, por un período de cuatro años.

Únicamente hombres, a la Escuela de Soldados Vencedores del Cenepa, en Ambato, para ser parte de la tropa. La preparación dura dos años.

La Escuela de Iwias Coronel Gonzalo Barragán, en Shell, Pastaza, para hombres, que serán parte de la tropa. Es un requisito que conozcan una lengua de las nacionalidades amazónicas (shuar, además del español). Deberán formarse por dos años.

