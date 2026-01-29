Expreso
Los militares se desplegaron en distintos sectores del norte y centro de Quito, desde la mañana de este 29 de enero de 2026.
Los militares se desplegaron en distintos sectores del norte y centro de Quito, desde la mañana de este 29 de enero de 2026.Foto: Cortesía X Ejército Ecuatoriano

Reportan despliegue de militares en Quito

El despliegue de militares llamó la atención en el norte y centro de Quito. El Ejército dice que vigilan la seguridad interna

Los usuarios de redes sociales reportaron el despliegue de militares y vehículos de las Fuerzas Armadas (FF. AA) en distintos sectores de Quito, desde tempranas horas de este 29 de enero de 2026. De acuerdo con los internautas, tanquetas y soldados se colocaron sobre el parque de La Alameda, en el centro y en la avenida De Los Shyris, en el norte de la capital.

El despliegue de las FF. AA. de este jueves se registra en momentos en los que se desarrolla una reunión en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de la capital, después de que el presidente, Daniel Noboa, retornó de su viaje a Panamá la noche del miércoles, "para liderar el Bloque de Seguridad", informó la Secretaría de Comunicación. 

El comandante General del Ejército, Jhon Miño Razo, señaló que el despliegue se ejecuta para apoyar la "seguridad interna y el mantenimiento del orden público en la ciudad". Esto luego de los últimos hechos de violencia que dejaron tres personas sin vida por un ataque armado en Oyacoto, en la salida norte de la urbe.

Miño revisó "el despliegue del personal, los procedimientos operacionales y las acciones adoptadas para la seguridad ciudadana" por parte de las misiones en sectores estratégicos de la capital, indicó el Ejército en sus redes sociales.

Controles a conductores y vehículos

Habitualmente, en este tipo de operaciones suelen participar los policías y los agentes municipales, pero en esta jornada se observó que los militares se desplegaron solos y realizaron controles a conductores y vehículos.

