Noboa firma acuerdo comercial con EE.UU. que elimina la sobretasa a exportaciones

Según el Mandatario, se trata de un acuerdo comercial recíproco que beneficiará al 53% de las exportaciones no petroleras

El acuerdo fue firmado por el Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, y Jamieson Greer, representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos.

El presidente de Daniel Noboa anunció que Ecuador firmó con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a varios productos ecuatorianos exportados al mercado estadounidense.

Según el mandatario, el país tenía dos opciones frente a esta situación comercial: “quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones”, por lo que el Gobierno optó por negociar un nuevo entendimiento bilateral que permita mejorar el acceso de los productos nacionales al principal socio comercial de Ecuador.

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El acuerdo permitirá eliminar la sobretasa arancelaria que en 2025, EE. UU. impuso del 10 % a productos ecuatorianos dentro de una política de “aranceles recíprocos”. Esto afectó a más de 1.800 productos exportados al mercado estadounidense.

Impacto en las exportaciones

De acuerdo con lo explicado por Noboa, el nuevo acuerdo beneficia directamente al 53 % de las exportaciones no petroleras de Ecuador, lo que incluye sectores que generan miles de empleos en el país.

Entre los productos que podrían verse favorecidos se encuentran bienes agrícolas y agroindustriales que tienen una fuerte presencia en el mercado estadounidense, como camarón, banano, flores y cacao.

El Gobierno sostiene que la eliminación de la sobretasa permitirá mejorar la competitividad de los exportadores ecuatorianos, especialmente frente a otros países de la región que ya cuentan con acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Apertura de nuevos mercados

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El presidente Noboa también afirmó que el acuerdo no solo consolida sectores productivos ya posicionados, sino que abre oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense.

La negociación forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de seguridad con Estados Unidos, que es uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas.

Compromisos en múltiples aristas:

Inversión y financiamiento:

El Acuerdo constituye una plataforma estratégica para mejorar el clima de inversiones, ser más atractivo a inversionistas de Estados Unidos y del mundo. El acuerdo crea mejores condiciones para atraer inversión extranjera hacia sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. Se abre acceso a financiamiento a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC).

Facilitación del comercio y modernización aduanera:

Se modernizaron los procesos aduaneros, reduciendo tiempos y costos logísticos para el comercio exterior.

Propiedad intelectual:

El acuerdo impulsa la protección de la propiedad intelectual en Ecuador, facilitando que marcas, innovaciones y creaciones ecuatorianas puedan registrarse y protegerse con mayor facilidad a nivel internacional.

Derechos laborales:

El acuerdo fortalece los derechos laborales en Ecuador al promover mejores condiciones de trabajo, mayor protección para los trabajadores y mecanismos que facilitan la organización y la negociación colectiva.

Estándares ambientales y sanitarios:

Se establecen estándares modernos en materia ambiental y sanitaria, alineados con las mejores prácticas internacionales.

Comercio digital y alineamiento regulatorio:

El acuerdo incorpora medidas orientadas a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del comercio exterior ecuatoriano.

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