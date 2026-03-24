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Colombia han iniciado un movimiento de protesta bajo el nombre ‘Me Too Colombia’.CANVA

Periodistas denuncian acoso sexual en reconocidos medios de comunicación de Colombia

Decenas de periodistas colombianas impulsan el movimiento ‘Me Too' tras denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión

Decenas de comunicadoras en Colombia han iniciado un movimiento de protesta bajo el nombre ‘Me Too Colombia’, luego de que se conocieran denuncias de acoso sexual de los canales más reconocidos del país: Caracol Televisión y RCN. El comunicado oficial de la cadena, en el que se informó la activación de protocolos internos tras acusaciones contra dos presentadores, desató una oleada de testimonios que expusieron la magnitud del problema en el gremio periodístico.

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Las periodistas aseguran que el ambiente laboral en los medios de comunicación favorece el acoso sexual y que, durante años, las denuncias han sido ignoradas por las directivas. Entre las personas denunciadas resaltan los periodistas Fernando Peña, Ricardo Orrego y el director Hollman Morris han sido señalados en denuncias públicas por presunto acoso sexual.

Testimonios que revelan un patrón de abuso

El medio Infobae recogió relatos anónimos de mujeres que trabajaron en RCN y Caracol, quienes describieron situaciones de intimidación y propuestas sexuales no consentidas por parte de presentadores. Una de ellas narró el terror que sentía al pasar por la oficina de un comunicador que intentaba encerrarlas para acosarlas.

La periodista Juanita Gómez, exintegrante de Caracol, compartió en X que tuvo que empujar a un presentador en varias ocasiones para evitar besos forzados en un ascensor. Por su parte, Mónica Rodríguez denunció que las directivas conocían los casos y los encubrieron durante años.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, aseguró en Blu Radio que están “del lado de las víctimas”, aunque sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por periodistas, quienes recordaron en la red social X que las denuncias se acumulan desde hace años sin sanciones efectivas.

El movimiento se expande a otros medios y al sector público

Las denuncias no se limitaron a Caracol. Comunicadoras señalaron casos en RTVC, el sistema de medios públicos, donde 50 periodistas firmaron un comunicado contra su director, Hollman Morris, acusado de intentar silenciar a una denunciante.

En la prensa escrita y la radio también se han reportado episodios de acoso. La periodista Paola Herrera relató que altos cargos han intimidado a mujeres durante años, mientras que Ángela María Calderón denunció que un editor le pidió ver pornografía en horario laboral.

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Ante la magnitud de los testimonios, varias periodistas habilitaron el correo yotecreocolega@gmail.com para recibir denuncias anónimas y dar continuidad al movimiento ‘Me Too Colombia’.

¿Quiénes son Fernando Peña y Ricardo Orrego?

Los periodistas Fernando Peña y Ricardo Orrego han sido señalados en denuncias públicas por presunto acoso sexual contra mujeres que trabajaron con ellos en los canales RCN y Caracol Televisión. En el caso de Fernando Peña, una comunicadora identificada bajo el nombre protegido de “Valeria” relató su experiencia mientras trabajaba en RCN, donde Peña se desempeñaba como jefe de la mesa de asignaciones.

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Según su testimonio, aseguró que el acoso ocurrió en momentos en que la sala de redacción estaba casi vacía, lo que la dejó paralizada y con miedo de que la situación pudiera escalar. Valeria también afirmó que evitaba quedarse sola en la redacción, pues Peña la invitaba constantemente a salir fuera del horario laboral. Finalmente, cuando presentó su renuncia, recibió amenazas por parte del presunto acosador.

Tras dejar RCN, la periodista relató que se vinculó a Caracol Televisión, donde nuevamente enfrentó situaciones de acoso sexual, esta vez por parte de Ricardo Orrego. Según su testimonio, el presentador solía encerrarlas en su oficina para hacerles propuestas indecentes y acercarse de manera inapropiada. La comunicadora aseguró que no fue la única víctima, pues presenció cómo Orrego mantenía “abrazos con doble intención” hacia varias colegas.

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Además de este relato, otra periodista identificada bajo el nombre protegido de “Sara” compartió episodios similares de acoso sexual cometidos por Orrego. Ella recordó que, al integrarse al equipo de Caracol, una amiga le advirtió sobre el comportamiento del presentador, describiéndolo como “un acosador horrible, superintimidante”.

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