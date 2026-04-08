Deportivo Cuenca vs Santos HOY EN VIVO: sigue el partido gratis por Copa Sudamericana

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

La ciudad de Cuenca se prepara para vivir una tarde internacional llena de expectativa, cuando Deportivo Cuenca reciba al Santos de Brasil este miércoles 8 de abril desde las 17:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en el arranque del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El compromiso marcará el inicio del sueño continental para el conjunto morlaco, que buscará hacerse fuerte en casa ante uno de los clubes históricos del fútbol sudamericano. Y aquí podrás seguir el partido minuto a minuto.

Alineaciones del D. Cuenca y Santos

Deportivo Cuenca llega motivado

El equipo dirigido por el argentino Jorge Célico llega con la confianza en alza luego de conseguir una importante victoria 2-0 como visitante ante Emelec en el estadio Capwell, resultado que fortaleció el ánimo del plantel en la LigaPro.

Actualmente, los rojos se ubican en la quinta posición con 11 puntos y un gol diferencia de +2, números que reflejan un rendimiento competitivo en el arranque del campeonato nacional.

Además, Deportivo Cuenca ya demostró su contundencia en el plano internacional al clasificar a la fase de grupos tras vencer 3-0 a Libertad en partido único, mostrando orden táctico y efectividad en ataque. Ese resultado alimenta la ilusión de los hinchas azuayos, que esperan ver a su equipo protagonista en el torneo continental.

Por su parte, Santos llega a territorio ecuatoriano con la misión de recuperar terreno luego de caer 3-1 ante Flamengo en la décima jornada del Brasileirao. El equipo dirigido por Cuca atraviesa un momento irregular en su liga local, donde ocupa la décima posición con 10 puntos.

Una de las principales novedades del conjunto brasileño es la ausencia de su máxima figura, Neymar, quien no pudo viajar debido a una dolencia física.

EN VIVO: Deportivo Cuenca vs Santos