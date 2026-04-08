Alarma en Emelec: Luis Fernando León queda fuera y estos son los duelos que no jugará

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Emelec sufrió un duro golpe en su estructura defensiva tras confirmarse la lesión del zaguero central Luis Fernando León, quien estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas debido a una lesión muscular en el isquiotibial, situación que lo obligará a perderse varios compromisos de la LigaPro 2026.

El defensor de 32 años había sido una pieza fija en el esquema del cuadro eléctrico durante el arranque del campeonato. León disputó los seis encuentros del Bombillo en lo que va de la temporada, sumando 540 minutos en cancha, es decir, completando todos los partidos hasta antes de sufrir la molestia física que lo obligó a salir del campo en el compromiso ante Deportivo Cuenca, jugado en el estadio George Capwell.

Luis Fernando León defensa de Emelec que salió lesionado.

Un mes para volver a las canchas

La institución azul dio a conocer el diagnóstico oficial mediante un comunicado dirigido a sus hinchada, socios y medios de comunicación. En el documento, el club detalló: "El Club Sport Emelec informa a su hinchada, socios y medios de comunicación que, tras las evaluaciones médicas realizadas, el jugador Luis Fernando León ha sido diagnosticado con una lesión muscular de isquiotibial (semitendinoso)".

Posteriormente, el informe también precisó el tiempo estimado de recuperación, que dependerá de la evolución del jugador en las próximas semanas. "El tiempo estimado de baja es de 3 a 4 semanas, dependiendo de la evolución clínica y funcional. Como institución, brindaremos todo el acompañamiento necesario para su pronta y óptima recuperación", agregó el club en su pronunciamiento.

Los partidos que se pierde

De acuerdo con los tiempos establecidos, León se perdería encuentros importantes frente a Universidad Católica, Aucas, Guayaquil City, Técnico Universitario, Liga de Quito y Leones, compromisos determinantes para un Emelec que busca mejorar su posición en la tabla.

El regreso del defensor podría producirse el 17 de mayo, cuando Emelec visite al Manta en el estadio Jocay por la fecha 14 del torneo. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá reorganizar su línea defensiva ante la ausencia de uno de sus futbolistas más experimentados y regulares en el inicio de la temporada.

La baja de Luis Fernando León representa un reto significativo para el conjunto eléctrico, que pierde liderazgo y solidez defensiva en un momento en el que necesita sumar puntos con urgencia para salir de la incómoda posición que ocupa en la LigaPro 2026.