Christian Lara y el mensaje de Antonio Valencia que genera reflexión y conmueve

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Christian Lara continúa siendo el nombre que domina la conversación en el fútbol ecuatoriano. El exjugador de El Nacional, Barcelona SC y Liga de Quito permanece en una cárcel de Quito. Uno de los pronunciamientos más sentidos llegó desde Antonio Valencia, referente histórico del balompié nacional y exfigura del Manchester United.

El popular “Toño” no ocultó su pesar ante la situación que atraviesa Lara y utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Me da mucho pesar la noticia sobre Cristhian Lara", escribió Valencia, reflejando el sentimiento que invade a varios protagonistas del fútbol ecuatoriano ante este inesperado episodio.

El exfutbolista ‘Diablito’ Lara fue detenido por la Policía tras un robo armado en Quito.ARCHIVO EXPRESO

Palabras de reflexión de Valencia

Además, el excapitán de la selección ecuatoriana compartió un arte en el que se observa al “Diablito” Lara con un gesto de tristeza. Junto a la imagen, dejó un mensaje cargado de reflexión y fe: "al final nadie sabe lo de nadie. Solo le pido a Dios que cuide de todos nuestros corazones, y que Christian esté en mejor situación el día de mañana".

Las palabras de Valencia no solo evidencian la preocupación del entorno futbolístico, sino también el impacto humano que ha generado este caso, que mantiene en vilo a la opinión pública y al mundo del deporte en el país.

Un dolido Antonio Valencia

¿Así va el caso?

Lara atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida fuera de las canchas, luego de que una jueza, el 8 de abril, dispusiera prisión preventiva en su contra por su presunta participación en un robo agravado ocurrido en el sur de Quito.

Investigan a Christian Lara, exjugador de Barcelona SC y Liga de QuitoArchivo

La medida fue adoptada durante la audiencia de calificación de flagrancia, en la que también se dictó la misma cautelar para otros tres implicados, al considerar que existían elementos suficientes que los vincularían con el delito investigado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hecho se registró la mañana del 7 de abril, cuando agentes policiales acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre un asalto en un local comercial del sector El Recreo. Tras analizar los elementos presentados, la autoridad judicial legalizó la aprehensión, formuló cargos y dispuso el inicio de una instrucción fiscal con un plazo de 30 días para las investigaciones.