Así fue la detención del exfutbolista 'Diablito' Lara en local de Quito: mira aquí el video

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un video revela el momento en que el exfutbolista ‘Diablito’ Lara es detenido tras un robo armado en Quito. La escena, que incluye persecución, uso de la fuerza y reacción ciudadana, ha generado gran impacto y reabre el debate sobre la inseguridad en la ciudad.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que el exfutbolista Christian ‘Diablito’ Lara es detenido tras un intento de robo armado en el sur de Quito. En las imágenes se observa cómo el exjugador permanece dentro de un vehículo mientras agentes policiales lo sacan por la fuerza. La escena se torna caótica cuando varios ciudadanos lo rodean. En medio del operativo, se registran golpes mientras los uniformados logran colocarle las esposas.

El registro audiovisual ha generado alto impacto por la violencia del momento y la identidad del implicado. Lara, reconocido por su trayectoria en el fútbol ecuatoriano, aparece reducido por la Policía en plena vía pública. La intervención ocurre en cuestión de segundos, tras un operativo que ya estaba en marcha. El video se ha viralizado rápidamente, alimentando el debate sobre el caso.

El hecho ocurrió el 7 de marzo, cuando cuatro personas fueron aprehendidas en flagrancia durante un asalto a un local comercial en el sector de La Magdalena. Entre los detenidos figura el exfutbolista, lo que elevó la atención mediática. La Policía llegó al sitio justo cuando se ejecutaba el delito. La intervención evitó que los sospechosos escaparan del lugar.

🚨 Imágenes sensibles

Christian “Diablito” Lara, exseleccionado de Ecuador, fue detenido en Villaflora durante un operativo policial por un presunto robo. En el lugar, ciudadanos intentaron agredirlo antes de su traslado en patrullero. Imágenes sensibles.



📹 disposición autor pic.twitter.com/c7sEL6Y4Tr — Paúl López Encalada 🖋️ (@PaulLopezEc) April 7, 2026

Video de la detención de ‘Diablito’ Lara en Quito genera impacto

Según reportes preliminares, los implicados habrían intentado huir al notar la presencia policial. Durante la fuga, se habrían producido disparos contra los agentes, lo que desató una persecución inmediata. Ante esta situación, los uniformados aplicaron el uso legítimo de la fuerza. El operativo concluyó sin personas heridas.

El jefe del Distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, explicó que el robo se registró en un local de tecnología ubicado en las calles Pedro Vicente Maldonado y Francisco Gómez. El oficial indicó que la alerta se recibió mientras realizaban patrullajes en la zona. Esto permitió una rápida reacción de los agentes. La intervención fue clave para frustrar el delito.

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Alberto Mera Martínez

Wilter Ramón Cedeño Marciklo

Medina Lombeida José Eduardo

Christian Rolando Lara Anangonó

Detalles del robo armado en La Magdalena y reacción policial

Durante el operativo, las autoridades incautaron varios elementos que habrían sido utilizados en el delito. Entre los indicios constan armas de fuego y equipos tecnológicos. También se recuperó mercadería sustraída del local afectado. El monto estimado de lo recuperado bordea los 9.000 dólares.

Entre los objetos decomisados se encuentran:

Una subametralladora

Armas de fuego

Un vehículo

Un teléfono celular

Además, el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos fue retenido para investigaciones. Según Lastra, el automotor no presenta irregularidades hasta el momento. Sin embargo, será ingresado como evidencia bajo cadena de custodia. Formará parte del análisis dentro del proceso.

Evidencias, objetos incautados y avance de la investigación

El caso se enmarca en una creciente ola de robos a locales comerciales en distintos sectores de Quito. Esta modalidad delictiva ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos. El uso de armas y la violencia elevan el nivel de riesgo en estos hechos. Las autoridades mantienen operativos activos para frenar estos delitos.

Christian Lara fue durante años una figura destacada del fútbol ecuatoriano. Nacido en Quito en 1980, sobresalió por su velocidad y habilidad en el campo de juego. Su carrera incluye pasos por clubes como El Nacional, Barcelona SC y Liga de Quito. También integró la Selección de Ecuador en varias competiciones internacionales.

En su trayectoria deportiva logró títulos nacionales e internacionales. Fue campeón con El Nacional y Liga de Quito, además de conquistar torneos como la Copa Sudamericana y la Recopa. Su perfil como jugador lo convirtió en uno de los más recordados de su generación. Hoy, su nombre vuelve a ser noticia por un hecho judicial.

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Trayectoria de ‘Diablito’ Lara y resolución judicial del caso

Tras la audiencia correspondiente, las autoridades dictaron prisión preventiva contra los implicados en este caso. La Fiscalía asumió el proceso para definir los cargos formales. Tanto los detenidos como las evidencias quedaron bajo su disposición. El proceso penal continuará en las próximas semanas.