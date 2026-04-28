Ecuador compite con 37 judocas en el Panamericano de Judo en Guayaquil 2026

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Ecuador dice presente con una destacada delegación de 37 deportistas en los Campeonatos Panamericanos de Judo 2026, en las categorías Cadetes y Junior, que se desarrollan en la Arena José Desimavilla de Guayaquil. El evento, organizado por la Federación Ecuatoriana de Judo (FEJ), reúne a las principales promesas del continente en una cita clave para el desarrollo del judo juvenil.

Desde el inicio de la competencia, el país anfitrión busca consolidarse como protagonista en un torneo que congrega a judocas de más de 15 naciones de América, en un escenario que posiciona a Guayaquil como epicentro del deporte regional.

Ecuador apuesta por el talento joven en el judo panamericano

En la categoría Cadetes (15 a 17 años), la delegación ecuatoriana está conformada por 20 atletas, con una participación equilibrada de 10 hombres y 10 mujeres. Los tricolores se enfrentan a potencias del judo como Brasil, Estados Unidos, Canadá y Argentina, además de delegaciones emergentes del continente.

Por su parte, en la categoría Junior (18 a 20 años), Ecuador compite con 17 judocas (9 varones y 8 mujeres), quienes buscan destacar ante rivales de alto nivel provenientes de países como México, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Este torneo representa una plataforma clave para el crecimiento competitivo de los deportistas juveniles, muchos de los cuales apuntan a futuros ciclos olímpicos y campeonatos mundiales.

Guayaquil, sede del judo continental

El Tour Panamericano de Judo en Guayaquil no solo incluye las competencias individuales, sino que abarca un calendario de alto nivel con cinco eventos internacionales:

Campeonato Panamericano Cadetes (28 de abril)

Campeonato Panamericano Junior (29 de abril)

Campeonato Panamericano por equipos mixtos (30 de abril)

Campeonato Panamericano de Katas (1 de mayo)

Panamericano de Veteranos (2 y 3 de mayo)

Este despliegue convierte a Ecuador en un punto estratégico para el judo en América, fortaleciendo su presencia en el circuito internacional y promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

Un torneo clave rumbo al alto rendimiento

La realización de este campeonato en territorio ecuatoriano no solo impulsa el deporte local, sino que también ofrece a los judocas nacionales la oportunidad de competir en casa frente a rivales de élite, ganando experiencia y visibilidad internacional.

Con una participación sólida y el respaldo del público, Ecuador busca dejar huella en un torneo que marca el presente y futuro del judo panamericano.