Ecuador brilla en Panamá 2026: logra su mejor actuación en 9 años con 64 medallas

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Ecuador firmó una actuación histórica en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, alcanzando su mejor rendimiento en los últimos nueve años pese a competir con la delegación más reducida y un financiamiento completamente privado.

El Team Ecuador cerró su participación la noche del sábado con 64 medallas (15 de oro, 28 de plata y 21 de bronce), ubicándose en el sexto lugar del medallero general, un resultado que destaca por su eficiencia deportiva y gestión alternativa.

Un rendimiento histórico con menos recursos

La delegación tricolor estuvo conformada por apenas 97 deportistas, una cifra inferior a ediciones anteriores, lo que resalta aún más el impacto de los resultados.

Según el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), el país había conseguido:

13 medallas de oro en Santiago 2017 con 128 atletas

12 oros en Rosario 2022 con 149 deportistas

16 oros en Lima 2013, aunque con solo 55 medallas totales

En comparación, Panamá 2026 marca un salto cualitativo, consolidando un modelo basado en eficiencia, talento joven y gestión estratégica.

El modelo deportivo ecuatoriano

Uno de los aspectos más relevantes de esta participación fue su financiamiento.

“El equipo fue financiado 100% por gestión privada, además del respaldo de Odesur, Panam Sports, Solidaridad Olímpica y auspiciantes”, explicó el COE.

Este modelo representa un precedente importante para el deporte ecuatoriano, demostrando que es posible competir al más alto nivel con estructuras alternativas de apoyo.

Jaykel Bucaram, la última medalla de oro y símbolo del esfuerzo

El cierre dorado de Ecuador llegó gracias a Jaykel Bucaram, quien se consagró campeón en la categoría kumite -61 kg, tras vencer 4-0 al argentino Santiago Gallardo en una final marcada por la revancha.

Gallardo había derrotado previamente al ecuatoriano en rondas preliminares, lo que le dio un valor emocional aún mayor a la victoria.

“Me voy muy contento. Saber que me apoyan desde mi país, desde mi casa, significa mucho”, expresó Bucaram tras su triunfo.

El joven deportista también reconoció la presión del momento:

“Estaba un poco nervioso, pero supe controlarlo”.

Su dedicatoria fue clara:

“Esta medalla es para mi mamá, mi papá, mi familia y mis entrenadores Jhonny y Luis Mundaraín”.

El futuro del deporte ecuatoriano toma impulso

Con una base joven, resultados contundentes y un modelo innovador de financiamiento, Ecuador deja en Panamá 2026 un mensaje claro: el futuro del deporte nacional está en construcción y ya empieza a dar resultados.

Bucaram, como otros talentos emergentes, ya proyecta nuevos desafíos:

“Ahora viene el Sudamericano, el Panamericano y, si Dios quiere, el Mundial”.