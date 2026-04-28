Canciones para la Tri: la banda sonora de Ecuador rumbo al Mundial 2026

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

En el contexto del Mundial 2026, varios artistas ecuatorianos —desde distintos géneros y trayectorias— han creado canciones para acompañar a la selección

Estas producciones, difundidas en plataformas digitales y escenarios, construyen un repertorio que conecta la emoción deportiva con temas como la migración

“Que Dios bendiga a Willian, a Piero, los pies de Moisés, si remata Enner que no dé en el palo, que cuide a Pervis, que cuide a Gonzalo. Que Dios bendiga las manos de Hernán porque ella defenderán. Que Dios bendiga al Ecuador entero y a sus once guerreros”.

Con esa plegaria musical se abre Manifestando cositas buenas, una de las piezas que integran el conjunto de canciones creadas en Ecuador en el contexto de la clasificación de la selección nacional al Mundial de fútbol 2026, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio.

La producción musical vinculada al torneo ha tomado forma en distintos géneros, artistas y narrativas, que van desde el homenaje deportivo hasta la reflexión sobre la identidad y la migración.

Una de las propuestas centrales es el tema de la banda capitalina Papaya Dada. El proyecto plantea una lectura del momento deportivo del país desde el orgullo colectivo.

En su concepto, explica Esteban Portugal, director de la agrupación, se destaca que “en Ecuador pasan cosas buenas”, y se subraya la conexión entre el fútbol y la identidad nacional. El himno incorpora elementos cotidianos del hincha y su entorno, al señalar que “el himno conecta con la cábala en el barrio, la camiseta lista, la reunión en casa, el grito compartido”, todo al son de la cumbia.

“En Ecuador hay algo que nos define profundamente: hay gente buena, gente que cree, que apoya y que siempre está”, añade.

Un impulso nacional

Pero el tema no es el único que suena para apoyar a ‘La Tri’. Desde marzo, una amplia gama de músicos ecuatorianos ha lanzado en distintas plataformas de streaming sus propias apuestas para alentar al equipo nacional.

Entre ellos está el productor y compositor Nicolás Dueñas Veloz, quien presentó Ecuador Mil Veces Ecuador, una obra que reúne a intérpretes nacionales e internacionales, entre ellos Paco Godoy, Mauricio Vicencio, Fernando Gabriel Villablanca, Nathaly Palacios y Marcelo Dueñas Veloz.

El proyecto, elaborado en cumbia, busca construir un puente emocional con la migración ecuatoriana. El artista indica que esta “es una canción, que celebra la ecuatorianidad desde cualquier rincón del mundo”.

En la misma línea, la cantante Margarita Laso presentó Sueño Tricolor, una canción interpretada junto a Pablo Valarezo. El tema fue estrenado en abril y cuenta también con la participación de Alfonso Laso, Rafaela Valarezo y Jabiera Guerra.

En su narrativa, la canción incorpora referencias directas al presente de la selección ecuatoriana. La artista indica que “Sueño Tricolor relata el orgullo de los hinchas ecuatorianos por su Selección y destaca el presente de futbolistas como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y el máximo goleador histórico de la Tri: Enner Valencia”.

De Quito para el mundo

Por su parte, el cantante Daniel Páez lanzó “La Tri no se rinde”, junto al grupo Los Caverna. El videoclip fue grabado en espacios emblemáticos como el Estadio Olímpico Atahualpa y la Mitad del Mundo, y el tema arranca al son de la rumba. “¡La Tri no se rinde! ¡La Tri va a ganar! Desde la mitad del mundo, te venimos a alentar”.

El tema, ha contado el músico, fue tomando su propio rumbo conforme avanzaba el proceso de escritura. “Se volvió muy bailable, es una canción muy rítmica, muy animada y sobre todo suena muy a estadio”. La propuesta incorpora arreglos de trompetas, percusión y coros diseñados para reproducir la atmósfera de los estadios y la efervescencia de los hinchas.

Festejar la perseverancia

Desde el extranjero, el compositor Enrique Ordeñana presentó Somos guerreros Ecuador, un tema interpretado por el cantante ecuatoriano radicado en EE.UU, Luis Ernesto Pazmiño. La obra, señaló su autor, surgió a partir de la experiencia del Mundial de Catar 2022. “Vi que los muchachos tenían mística, otra actitud. Ellos no iban a perder… Ellos siempre jugaban a ganar y eso me conmovió. Esa perseverancia es parte de la actitud con la que afronta la vida el ecuatoriano”, recalcó.

“¡Ecuador! ¡Ecuador! Todos somos la selección”, señala el coro del tema, mientras que sus versos se centran en las técnicas de los jugadores y en la fe de los hinchas que los miran.

Al son de la marimba

En paralelo, el sencillo La Tri, de Jombriel junto a Javier Neira y Jotta, fue publicado en marzo. El video se grabó en el estadio de Independiente del Valle y alcanzó miles de visualizaciones en sus primeras horas en plataformas digitales. La canción incorpora referencias culturales y deportivas, incluyendo la frase: “Tengo un sueño en mi pecho, una camiseta y en la mano un balón”.

Jombriel junto a Javier Neira y Jotta lanzaron el tema La Tri. LaTriCortesía

En su letra también se incluyen homenajes a figuras del fútbol ecuatoriano y elementos de la cultura popular. En una de sus líneas se menciona: “Repartiendo chocolate como ‘Chucho’ Benítez”, en alusión al exseleccionado ecuatoriano fallecido en 2013. El tema combina referencias musicales y deportivas en un mismo relato, al ritmo de marimba y música urbana.

“Mi sueño de vida siempre fue hacerle una canción a la Selección y fue maravilloso unirme con Jombriel y Jotta, que también tenían ese sueño”, señala Neira.

El tema supera las 600.000 visualizaciones, y la grabación del videoclip contó con la participación de jugadores icónicos como Iván Hurtado y Ermen Benítez.