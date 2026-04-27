‘Bring Your Love’: la nueva colaboración de Madonna con Sabrina Carpenter ya es oficial

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El sonido del tema retoma influencias del house y la música de club , con enfoque en la pista de baile.



, con enfoque en la pista de baile. La colaboración surge tras años de influencia declarada de Carpenter hacia Madonna.



hacia Madonna. El lanzamiento fue anticipado con el evento 'Club Confessions' en The Abbey.

Finalmente Madonna confirmó este 27 de abril, a través de sus canales oficiales, el lanzamiento de Bring Your Love, su esperada colaboración con Sabrina Carpenter. El anuncio llega días después de que el tema fuera presentado en vivo durante el segundo fin de semana del Coachella 2026, en un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del evento.

La canción debutó el pasado 17 de abril durante el show de Carpenter como headliner, donde la "Reina del Pop" apareció como invitada especial. Además de interpretar este tema inédito, ambas artistas compartieron escenario para dar vida a nuevas versiones de clásicos como Vogue y Like a Prayer, generando un cruce simbólico entre generaciones del pop.

Con su estreno oficial programado para el 30 de abril a las 13:00 (hora Ecuador), Bring Your Love se posiciona como el punto de partida de Confessions 2, el próximo proyecto discográfico de Madonna.

Un sonido club y espíritu 'Confessions'

Por lo escuchado en su debut en Coachella, Bring Your Love retoma la esencia sonora que definió una de las etapas más icónicas de Madonna. La producción, a cargo de Stuart Price (mismo de Confessions on a Dance Floor), apunta directamente al house noventero y la música de club, con una base electrónica marcada y un ritmo diseñado para la pista de baile.

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En cuanto a la letra, el tema gira en torno a la autoafirmación y la resiliencia, con frases como "I got something I want to talk about" y un estribillo donde ambas voces se entrelazan para reforzar una idea central: no dejarse derribar. La dinámica entre Madonna y Carpenter no se percibe como un simple featuring, sino como un diálogo generacional que conecta influencia y presente dentro del pop.

'Club Confessions': el inicio de la nueva era

Madonna y Stuart Price en el "Club Confessions".Cortesía

Antes del anuncio oficial, Madonna ya había comenzado a construir el universo de Confessions 2 con un evento exclusivo: el "Club Confessions", celebrado el pasado 25 de abril en The Abbey, uno de los espacios más emblemáticos de la cultura nocturna en Los Ángeles.

La artista apareció cerca de la 1:00 a.m. junto a Stuart Price, tomando la cabina del DJ y marcando el tono de la noche con una energía completamente orientada al club. Vestida con un bustier rosa en clara referencia estética a Confessions on a Dance Floor, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "¿Están listos para bailar para mí?".

El evento funcionó como un preview íntimo del nuevo álbum, con el estreno de varios temas inéditos:

I Feel So Free , un track de deep house que dominó la pista.

, un track de deep house que dominó la pista. Love Sensation y Freedom , que refuerzan la estructura de set continuo.

y , que refuerzan la estructura de set continuo. Una versión actualizada de Hung Up, conectando pasado y presente.

Pero más allá de la música, la noche destacó por su carga cultural y mediática, siendo que entre los asistentes estuvieron figuras como Addison Rae, quien incluso se subió a la cabina a bailar con una máscara tipo Catwoman, además de Julia Fox, Bebe Rexha, Cara Delevingne y Kali Uchis.

En un gesto que reforzó el carácter del evento, Madonna pidió al público dejar de grabar con sus teléfonos y centrarse en la experiencia: música, libertad y comunidad. La escena no solo sirvió como antesala del lanzamiento de Bring Your Love, sino como una declaración clara de intenciones: recuperar el espíritu del club como núcleo creativo y cultural de esta nueva era.