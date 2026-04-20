Coachella Weekend 2: sorpresas épicas, hitos políticos y duetos históricos

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La aparición de Madonna marcó su regreso a Coachella tras casi una década , y sirvió como antesala de su próximo álbum Confessions II , previsto para julio de 2026.



, y sirvió como antesala de su próximo álbum , previsto para julio de 2026. drop dead , el tema debutado por Olivia Rodrigo, forma parte de su próximo álbum you seem pretty sad for a girl so in love , que se estrena el 12 de junio.



, el tema debutado por forma parte de su próximo álbum , que se estrena el 12 de junio. El show de Karol G reunió a varios de los nombres más importantes del urbano latino, reforzando la presencia del género en los escenarios principales del festival.

El segundo fin de semana de Coachella 2026 demostró que el festival siempre guarda sus mejores cartas para el cierre; lo que para muchos sería una repetición del inicio, se convirtió en una vitrina de momentos irrepetibles donde la música pasó a un segundo plano para dar paso al espectáculo puro. Entre cámaras de teléfonos y transmisiones en vivo, el desierto de California volvió a ser el centro de una conversación global que mezcló el entretenimiento con mensajes inesperados.

La dinámica de este año estuvo marcada por la imprevisibilidad: desde colaboraciones que cruzaron generaciones hasta visuales que tocaron fibras políticas, la jornada se sintió como un desfile constante de hitos virales. No se trató solo de quién subió al escenario, sino del impacto cultural que dejaron estos encuentros y los puntos clave que hicieron que el fin de semana dominara las tendencias.

El encuentro de la realeza del pop: Sabrina Carpenter y Madonna

Durante su presentación Madonna destacó como, gracias a Sabrina, volvió a pisar el escenario de Coachella después de 20 años.Cortesía

Si bien en el primer fin de semana Sabrina Carpenter dejó claro que su show estaba construido como una experiencia pop medida al milímetro; con estética hollywoodense, guiños teatrales y momentos pensados para viralizarse, en esta segunda vuelta llevó ese mismo concepto un paso más allá, apostando por el factor sorpresa.

La presentación mantuvo su estructura base, pero con ajustes clave que justificaron los diez minutos extra que se habían anticipado en la programación. Lejos de ser un simple alargue, ese tiempo adicional se convirtió en el eje de uno de los momentos más comentados del fin de semana: la aparición de Madonna.

La llamada "Reina del Pop" irrumpió a mitad del show durante la "pose" de Juno, desatando una reacción inmediata del público. A partir de ahí, el concierto se transformó en un diálogo generacional: ambas artistas compartieron escenario en un popurrí que incluyó Vogue y Like a Prayer, reconfigurando el set de Sabrina en tiempo real y elevándolo de performance a acontecimiento, pero sobre todo reviviendo una de las canciones más controversiales en la historia del género

Lo cierto es que el momento no se quedó encerrado en la nostalgia, pues aprovechando la exposición global del festival, Madonna debutó Bring Your Love, un tema inédito que formará parte de su próximo álbum Confessions II, previsto para julio de 2026. El "leak" en vivo no solo reforzó su vigencia, sino que convirtió el show en una plataforma de lanzamiento, algo cada vez más estratégico dentro de Coachella.

Pero la noche no se apoyó únicamente en su invitada principal, puesto que como ya había hecho en el primer fin de semana, Sabrina volvió a jugar con la nostalgia visual, esta vez incorporando un cameo de Terry Crews en las pantallas del escenario. El actor apareció recreando la energía exagerada que lo convirtió en un ícono de la comedia en ¿Y dónde están las rubias?, un guiño que encajó con la estética juguetona del show y que encontró en redes su amplificación inmediata.

Geena Davis ocupó el rol de Susan Sarandon como una versión futura de Carpenter, mientras que Terry Crews el de Will Farrel como electricista.Expreso

Así, más que repetir fórmula, Sabrina Carpenter utilizó su segundo fin de semana para expandir su narrativa: mantener la identidad visual que ya había presentado, pero elevándola con una aparición histórica y momentos diseñados para dominar la conversación digital.

Un sueño belieber: Justin Bieber y Billie Eilish

En un festival donde los invitados sorpresa son casi una regla, Justin Bieber optó por mirar hacia atrás para construir uno de los momentos más emocionales del fin de semana. Durante su set como headliner, el canadiense rescató una de las dinámicas más recordadas de sus primeras giras: el ritual de One Less Lonely Girl, que consistía en subir a una fanática al escenario mientras interpretaba el tema.

Justin Bieber y SZA interpretando 'Snooze'.Cortesía

Pero esta vez no hubo fan elegida al azar, en su lugar, la "one less lonely girl" fue Billie Eilish. Impulsada al escenario por Hailey Bieber, Billie apareció visiblemente nerviosa, ocupando un rol que durante años imaginó desde el otro lado del público, como fanática declarada del intérprete de Sorry.

La escena funcionó como un cierre de ciclo en tiempo real; mientras Justin interpretaba el tema, Billie pasó de la timidez inicial a la risa desbordada, terminando incluso en el suelo, completamente sobrepasada por el momento. Más que una colaboración, fue una narrativa: la fan que creció, pero que por unos minutos volvió a ser esa niña frente a su ídolo.

Lo cierto es que el set no se quedó ahí: SZA se sumó para interpretar Snooze, mientras Big Sean también hizo aparición, consolidando un show que equilibró nostalgia, R&B contemporáneo y cultura pop.

Política en el escenario: The Strokes y la imagen de Jaime Roldós Aguilera

Mientras tocaban la canción 'Oblivius' (cuyo coro pregunta "¿De qué lado estás?"), las pantallas proyectaron un montaje con mensajes políticos.Cortesía

No todo en Coachella gira en torno al espectáculo ligero, teniendo en cuenta que en su presentación de cierre, The Strokes optó por tensar el ambiente con un giro abiertamente político, marcando distancia frente a la lógica puramente festiva del festival.

Mientras interpretaban Oblivius, las pantallas del escenario se llenaron de imágenes de archivo, conflictos internacionales y mensajes críticos hacia la política exterior de Estados Unidos e Israel. En medio de ese montaje, apareció la fotografía de Jaime Roldós Aguilera, generando una reacción inmediata y particularmente intensa en el público ecuatoriano.

El gesto no pasó desapercibido; en redes sociales, la inclusión de Roldós fue leída como un posicionamiento: ya sea como homenaje a figuras asociadas a la defensa de la soberanía o como parte de una crítica más amplia a la intervención extranjera en América Latina, apuntando a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) como sospechosos de acabar con la vida el ex presidente.

Así, en cuestión de minutos, la banda convirtió su set en algo más que música: un espacio de discurso, incómodo para algunos, pero imposible de ignorar dentro de la conversación digital del festival.

El debut inesperado: Olivia Rodrigo junto a Addison Rae

En un cartel donde no figuraba con show propio, Olivia Rodrigo logró, aun así, uno de los momentos más virales del fin de semana. Su aparición durante el set de Addison Rae en el escenario principal, transformó lo que parecía una presentación más en un debut estratégico, desde una sorpresa durante el single de Rae, Headphones On.

Olivia Rodrigo junto a Addison RaeCortesía

Lejos de limitarse a un cameo, ambas artistas presentaron por primera vez en vivo drop dead, el primer sencillo promocional del próximo álbum de Olivia, you seem pretty sad for a girl so in love, previsto para junio. La decisión de estrenar el tema en este contexto y no en un show propio, refuerza una lógica cada vez más presente en Coachella: usar el festival como plataforma de lanzamiento global, lo mismo que se vio con Madonna y Carpenter.

La química entre ambas, sumada al factor sorpresa, hizo el resto. En cuestión de minutos, el performance se trasladó a TikTok, donde clips del debut comenzaron a circular masivamente, posicionando aún más la canción y dando un primer paso a las colaboraciones de élite en la carrera musical de Addison, teniendo apenas un primer álbum de estudio detrás.

El cierre latino: Karol G, Peso Pluma y JBalvin

Karol G aprovechó las pantallas de Coachella para anuciar su tour mundial con 'Tropicoqueta'.Expreso

El cierre de Karol G confirmó una tendencia que ya no es emergente, sino dominante: el lugar central de la música latina en los escenarios globales. Como una de las headliners, la artista construyó un show de gran escala que funcionó tanto como espectáculo como declaración cultural.

El momento más celebrado llegó con la aparición de Peso Pluma, con quien interpretó Qlona, desatando una de las reacciones más fuertes del público. La colaboración no solo elevó la energía del set, sino que reforzó el cruce entre reggaetón y regional mexicano que viene marcando tendencia en la industria.

A esto se sumaron invitados como J Balvin, Becky G y Ryan Castro, ampliando el alcance del show y convirtiéndolo en una celebración explícita del orgullo latino.

Pero más allá de los nombres, el impacto del set estuvo en su construcción, Karol G apostó por una narrativa visual que mezcló códigos del pop global con referencias culturales latinas desde la estética hasta la selección musical, logrando que el show funcionara tanto para el público internacional como para una audiencia que se reconoce directamente en esos símbolos.

En ese sentido, su presentación no solo fue un cierre potente, sino una validación del lugar que ocupa hoy la música en español dentro del circuito mainstream.